Locul traditional de intalnire al tuturor extravagantelor, editia de anul acesta a Galei Met, evenimentul monden al anului in Statele Unite, s-a intrecut pe sine in ceremonia desfasurata luni, de la cele patru tinute succesive purtate de Lady Gaga, la rochia in forma de candelabru imbracata de Katy Perry, relateaza AFP.



Tema galei de anul acesta a fost ''Camp'', subiectul celei mai noi expozitii de la Muzeul Metropolitan de Arta din New York (MET), care trebuie sa reprezinte, in fiecare an, sursa de inspiratie pentru participantii la acest dineu neconventional. "Camp'' inseamna indrazneala, umor, sfidare, o cultura care s-a structurat sub influenta comunitatii homosexuale din secolele al XIX-lea si al XX-lea. Lady Gaga, care si-a facut aparitia imediat dupa maestra de ceremonii a galei, Anna Wintour, a fost protagonista unei reprezentatii inedite. Insotita de dansatori, ea a urcat si a coborat scarile de mai multe ori, afisand patru tinute diferite, toate create de designerul Brandon Maxwell. Vedeta a dezbracat, rand pe rand, o imensa rochie cu trena gigantica purtata de dansatori, urmata de o rochie neagra, de bal, asimetrica, apoi o tinuta roz cu bretele, pentru a finaliza spectacolul in lenjerie intima neagra, cu dantela. Cele cinci tinute au fost imbracate una peste cealalta, fiecare transformare fiind primita cu ovatii de publicul prezent in apropierea Fifth Avenue. Intregul spectacol a durat circa 15 minute si a fost o reprezentatie nemaiintalnita in cadrul unei ceremonii pe covorul rosu. Ca de fiecare data cand este invitata la evenimente mondene, cantareata Katy Perry si-a facut intrarea in stilul sau unic, purtand o rochie Moschino in forma de candelabru, luminata de becuri. Cunoscuta pentru extravagantele sale vestimentare, o alta cantareata, Janelle Monae, a impresionat cu o rochie creata de Christian Siriano, in stil cubist, asortata cu patru palarii suprapuse si purtand pe unul dintre sani un ochi care isi misca genele. Alte tinute extravagante de la Met Gala 2019: Jared Leto. Gigi Hadid Kim Kardashian West Celine Dion Harry Styles Cardi B Zendaya Ciara

