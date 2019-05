Un procuror al DNA a cerut, luni, Tribunalului Bucuresti aplicarea unor pedepse cu inchisoarea persoanelor judecate in dosarului fostului primar Sorin Oprescu si a lasat la aprecierea judecatorului cat de mari sa fie aceste pedepse.



Tribunalul Bucuresti dezbate, luni, pledoariile finale din dosarul de coruptie al fostului edil al Capitalei, in care acesta este acuzat de luare de mita, spalare de bani si constituire a unui grup infractional organizat.

Magistratul de la DNA a reluat in fata judecatorului Iosefina Parvu acuzatiile aduse fiecarui inculpat din dosar, starea de fapt pentru care sunt judecati si probele rezultate atat in perioada anchetei, cat si a cercetarii judecatoresti.

Astfel, in cazul lui Sorin Oprescu, procurorul a reamintit modalitatea in care acesta ar fi primit 25.000 de euro in septembrie 2015 la locuinta sa din Ciolpani de la cel care ar fi intermediat mita, Bogdan Cornel Popa.

"Referitor la Sorin Oprescu, acesta a primit 25.000 de euro ca mita. Fapta sa e de luare de mita. El este acuzat si de spalare de bani, pentru ca a dat acea suma numitei Maria Rus sub forma stingerii unei datorii. Apreciem ca a fost dovedita fapta de luare de mita, pentru ca inculpatul Popa a recunoscut ca a luat suma de bani de la denuntatori si a dat-o mai departe lui Oprescu. Exista interceptari clare dintre Popa si Stanca pe tema sumei de bani ce trebuia sa ajunga la Oprescu", a spus in sala de judecata magistratul DNA.

Procurorul a mai amintit ca exista si interceptari ce ar arata inclusiv modalitatea in care se discuta despre sume de bani, respectiv "pe camp la tara".

"In seara de 5 septembrie 2015, Popa a mers la Ciolpani si i-a dat banii. Interceptarile si filajele demonstreaza acest parcurs. Acolo apare pe interceptari ca acea suma i-a fost data lui Oprescu cu afirmatia 'Mogosoaia'. Rezulta ca Oprescu stia pentru ce era mita si de unde provine", a mai aratat procurorul.

Acesta a mai aratat ca "e dovedita fara echivoc" darea de mita, implicit si luarea mitei" si ca "totul denota ca Oprescu stia despre ce erau sumele de bani", scrie Agerpres.

"Apararile lui Oprescu ca banii i-ar fi fost ceruti lui Popa in cadrul unei sedinte - niciun martor nu confirma aceste aspecte. Cand au fost adusi la audieri Popa si Oprescu, Oprescu i-a spus lui Popa sa spuna ca vizita sa era legata de groapa doamnei Munteanu", a explicat procurorul anticoruptie.

Despre fapta de spalare de bani de care este acuzat Oprescu, DNA apreciaza ca scopul acesteia era acela "de a albi banii luati drept mita".

"Banii erau albiti prin pretinsa datorie catre Maria Rus. Exista contracte intre Apa Nova si Maria Rus, dar nicicum intre el si Rus. Nu apare in acel contract nici primaria, nici Oprescu", a mai aratat procurorul de la DNA.

"Acesta si-a incalcat atributiile prevazute. Probele arata ca a existat o diferentiere in modalitatea de organizare a concursurilor. El se ocupa personal de organizarea acestor concursuri. Dispozitiile de concurs si de angajare se dadeau direct verbal de catre Oprescu. Alte persoane spun ca in mod normal nu ar fi trecut peste dispozitiile verbale ale lui Sorin Oprescu. Apreciem ca fata de Oprescu sunt probe clare si certe care dovedesc faptele. Acesta nu a recunoscut nicio fapta. Lasam la aprecierea instantei orientarea pedepsei cu inchisoarea pe care o veti aplica", a mai spus magistratul DNA in sala de judecata.

DNA a mai cerut instantei confiscarea a 1.262.000 de lei de la fostul primar al Capitalei

"Suma nu a fost dovedita de Oprescu ca provenind din activitati licite. Consideram ca aceasta suma provine din fapte de luare de mita. Avem marturiile lui Popa si ale altor contractori, care au spus ca ii dadeau mita lui Oprescu. Popa a recunoscut ca i-a dus mita lui Oprescu si in alte randuri", a explicat magistratul, care a mai solicitat distrugerea cardurilor cu care s-au facut retragerile de bani si confiscarea aparatului de bruiat ridicat de la Oprescu.

Dupa pledoaria magistratului DNA, judecatorul i-a intrebat pe toti inculpatii daca, in eventualitatea unei condamnari, ar fi de acord cu prestarea unei munci in folosul comunitatii. Toti au spus ca da.

"Eu fac de 43 de ani munca in folosul comunitatii. Da, sunt de acord", a afirmat Sorin Oprescu.

Instanta asculta in continuare pledoariile avocatilor celor acuzati in dosar, apoi acestia isi vor spune ultimul cuvant, inainte ca tribunalul sa ramana in pronuntare.