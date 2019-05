Simina Tanasescu a fost consilier prezidential la Departamentul Reforma Institutionala si Constitutionala pana in luna iunie a anului 2018. Ea a decis sa-si dea demisia in urma scandalului privindu-l pe judecatorul Petre Lazaroiu de la CCR.

Simina Tanasescu a fost acuzata la acel moment ca a incercat sa faca presiuni asupra judecatorului Petre Lazaroiu, caruia i-a spus ca "are o sarcina ingrata" de a-i vorbi despre revocarea sa de la CCR, fiind depusa si o sesizare a unui ONG la Presedintie, noteaza hotnews.ro.

"Din toata discutia reiesea ca este o precupare. Cam asa ceva (a simtit ca i se arata cartonasul –n.r.). Nu stiu, dar niciodata nu a dorit Simina, nu a cerut sa se intalneasca pentru vreo alta problema. Pe mine, m-a surprins discutia aceasta. Eu i-am spus Siminei urmatoarea chestiune, asta apropos de declaratia presedintelui vis a vis de aceasta problema, pentru ca a fost intrebat presedintele ce va face in cazul Lazaroiu. Presedintele a zis ca nu putem merge asa departe, dar daca e vreo problema Curtea vrea sa si-o poata rezolva. Eu unul, chiar l-am votat pe presedinte. Eu nu am votat niciodata PSD. Nu am nimic fata de niciun partid, dar asta a fost optiunea mea. Dar sa spui ca decizia CCR e pe mana cu ce spune alianta de guvernare. Si am zis, mai aceasta chestiune nu se pune in discutie. Noi am fost pusi acolo sa aparam Constitutia, pentru alte chestiuni. Doamna Tanasescu nu a reactionat. A luat act de ce am spus", a povestit atunci Petre Lazaroiu, la Antena 3.

Simina Tanasescu il va inlocui chiar pe judecatorul CCR Petre Lazaroiu, al carui mandat expira in 2 iunie.