Pana la ora 23:00, "in Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local in Transilvania, Dobrogea si la munte, vor fi perioade de instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin vijelii, frecvente descarcari electrice, grindina si averse torentiale. Indeosebi in intervale scurte de timp se vor acumula cantitati de apa care vor depasi 25...35 l/mp.

Manifestari de instabilitate atmosferica se vor semnala si in celelalte regiuni, dar pe arii mai restranse", informeaza meteorologii.

Prognoza speciala pentru Capitala

"Gradul de instabilitate atmosferica se va accentua treptat, cu o posibilitate mai mare spre seara, si se va manifesta prin averse ce vor avea si caracter torential, intensificari ale vantului, vijelie, descarcari electrice si grindina.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa insemnate, 10...15 l/mp si izolat peste 20...25 l/mp. Temperatura maxima va fi de 22...23 de grade.

Incepand de luni noaptea de la ora 23:00 pana marti noaptea, cerul va fi noros si temporar, mai ales la inceputul noptii si din nou dupa-amiaza, vor fi averse, posibil insotite de descarcari electrice. Se vor acumula in jurul a 10 l/mp. Vantul va sufla in general moderat, cu rafale ce vor atinge 45...50 km/h.

Pe parcursul zilei de marti, vremea se va raci accentuat, astfel ca temperatura va varia de la 10 grade in orele diminetii pana in jurul a 11...13 grade dupa-amiaza", se arata in atentionare.