Doi militari din Batalionul 300 Protectia Fortei "Sfantul Andrei", care se afla in misiune in Afganistan, au fost raniti luni, 6 mai, in jurul orei 2.35, ora Romaniei, in timp ce executau o misiune de patrulare interioara in Baza Aeriana Kandahar, anunta Ministerul Apararii Nationale.



"Pe timpul executarii misiunii, masina de lupta de tip MRAP in care se aflau militarii s-a rasturnat. Cauzele evenimentului sunt in curs de cercetare de catre o comisie constituita la nivelul unitatii. Celor doi militari, caporalul clasa a III-a Laurentiu Bogatu si fruntasul Ionut Burlacu, li s-a acordat primul ajutor si au fost evacuati la Spitalul Militar ROL III din Baza Aeriana Kandahar. Starea lor de sanatate este stabila, caporalul Bogatu fiind deja externat si s-a intors in campul romanesc, unde ramane sub supravegherea echipei medicale a detasamentului. Conducerea MApN este informata in permanenta despre situatie si urmareste cu atentie evolutia de sanatate a militarilor", se arata intr-un comunicat.

