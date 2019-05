Un schimb de replici a avut loc in studioul Antena 3, in cadrul emisiunii "Subiectiv", moderata de Razvan Dumitrescu, intre presedintele fondator PACT Sebastian Burduja, si europarlamentarul Maria Grapini.



"Cum de revendicati un nou mandat de europarlamentar, din moment ce ati subtilizat voturi la numararea votului pentru Kovesi?", a fost intrebarea lui Burduja, care a declansat indignarea Mariei Grapini.

"Mintiti cu nerusinare! A fost o inscenare a olandezei! Faceti o acuzatie si va voi da in judecata pentru acest lucru. Doamna din Olanda a smuls buletinele de vot pentru a face o scena. Stim bine de ce Olanda este suparata pe noi. Dumneavoastra credeti ca acolo, cu camerele de luat vederi, cu Monica Macovei in fata, se putea subtiliza vreun vot?! Am numarat voturile, nu am subtilizat nimic. Nu mai mintiti! Pentru aceste acuzatii va voi da in judecata. Tanar si mincinos!", a spus ea, citata de stiripesurse.ro.