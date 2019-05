Andrei Caramitru, fostul consilier al liderului USR Dan Barna, se întreaba cum este posibil ca un inalt prelat al BOR sa faca propaganda PSD si anti-rezist, pe fata, in biserica.

"Un reportaj exceptional, ca de obicei, de la Recorder. Am si eu doua intrebari:

- cum e posibil ca un inalt prelat al BOR sa faca propaganda PSD si anti-rezist, pe fata, in biserica? Asta e linia oficiala? Ce bine ar fi sa mai vorbeasca si de porunca aia de demult “sa nu furi”... Si ce bine ar fi daca ar mai asculta si de baza bisericii, preotii aia cu har, care sunt oripilati de ce se intampla in tara si de ce se intampla sus in ierarhia bisericii...

- cum e mai PSD-istilor - cand va injura oamenii din sate, deschis si asumat, chiar la miting-urile voastre? Voi nu va dati seama ca sunteti pe duca? Ca s-a terminat balciul si trebuie sa fugiti, sa scapati cat mai repede?", a scris Caramitru pe Facebook.