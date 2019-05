Un barbat in varsta de 34 de ani a fost retinut pentru 24 de ore, dupa ce ar fi violat un minor de 9 ani, anunta IPJ Dambovita.



Agresorul si victima ar fi rude, noteaza antena3.ro. Incidentul a avut loc in comuna damboviteana Dragomiresti

"Politistii din cadrul Sectiei nr. 4 de Politie Rurala Dragomiresti au fost sesizati cu privire la faptul ca un minor in varsta de 9 ani a fost victima unui viol. In urma cercetarilor efectuate, politistii au identificat principalul banuit, in persoana unui barbat de 34 de ani, din Dragomiresti. In sarcina acestuia s-a retinut ca la data de 4 mai, dar si in cursul lunii aprilie a.c., prin constrangere ar fi determinat minorul sa intretina acte sexuale cu el", potrivit IPJ Dambovita.

Agresorul urmeaza sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Targoviste cu propunere de arestare preventiva.