Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a facut o vizita inopinata la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, in Unitatea de Primiri Urgente si Sectia de ortopedie, in urma acesteia postand cateva fotografii pe retelele de socializare. De asemenea, ea a sustinut ca " imaginea pe care pacientii o vad cand intra in acest spital este dezolanta".



"Seara trecuta am continuat seria de vizite inopinate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, in Unitatea de Primiri Urgente si Sectia de ortopedie.

Pentru ca, la Cluj, cladirea spitalului este in sistem pavilionar, la UPU erau multi pacienti care asteptau sa fie transportati cu ambulanta in sectiile in care urmau sa fie investigati. Dat fiind ca vorbim despre gestionarea urgentelor medicale care se prezinta in aceasta unitate, este necesar ca spitalul sa aiba o ambulanta proprie care sa asigure transportul pacientilor care necesita investigatii in cel mai scurt timp, nu doar atunci cand serviciul de ambulanta Cluj poate asigura transportul acestora intr-o sectie in alta.

Din pacate, am vazut ca in sectia de ortopedie nu se poate opera in weekend, iar cazurile care necesita interventii chirurgicale sunt transferate in alte spitale.

De asemenea, imaginea pe care pacientii o vad cand intra in acest spital este dezolanta, lipsa de organizare si mizeria din curtea spitalului nu e o carte de vizita demna sa dea incredere celor care vin aici pentru a-si rezolva o problema medicala.

Ministerul Sanatatii finanteaza anul acesta achizitia de aparatura medicala solicitata de SCJU Cluj, insa acest lucru nu este suficient pentru ca pacientii sa beneficieze de un act medical de calitate acordat in conditii de siguranta. Este nevoie de fonduri care sa asigure conditiile desfasurarii actului medical, iar acestea trebuie finantate de catre Consiliul Judetean, care este proprietarul cladirii in care functioneaza spitalul.

Este necesara o mai buna colaborare a autoritatilor locale si judetene cu Ministerul Sanatatii si am solicitat acest lucru in repetate randuri, inclusiv pentru constructia Spitalului Regional din Cluj.

Studiul de fezabilitate si studiul pentru impactul de mediu pentru Spitalului Regional Cluj sunt pe ultima suta de metri, urmand ca dupa finalizarea lor sa fie depusa cererea de finantare la Comisia Europeana. Spitalul Regional Cluj va fi o unitate medicala de elita care va deservi pacientii din judetele din regiunea de Nord-Vest a Romaniei", a scris Pintea pe Facebook.