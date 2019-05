Rares Bogdan, candidat la europarlamentare pe lista PNL, sustine ca cei care nu vor face campanie pentru alegerile europene "vor avea de suferit direct", pentru ca va solicita excluderi.



"Va asigur ca cei care nu vor face campanie si care vor face pluta pe spate vor avea de suferit direct, lideri. Daca eu alerg de dimineata de la 7 pana noaptea la 1 si nu am stat de sapte saptamani de cand am intrat in partidul asta, va dati seama ca indiferent de rezultat, si daca vom avea 32% si 29, 27, 25% - e un rezultat mult mai bun decat ar spera astia care fac asa - va spun direct, cei care fac asta si isi inchipuie ca pe mici rafuieli cu lideri de filiala, cu liderul partidului, cu secretarul general, cu mine sau cu altii pot sa scape nepedepsiti, eu voi cere direct excluderi si dizolvarea organizatiilor. Militaria trebuie data din pod in Romania. O tara nu poate sa fie condusa decat cu reguli. Un partid nu se poate conduce decat cu reguli.

Un Guvern nu se poate conduce decat cu reguli clare, asa ca daca sunt din astia care stau si daca isi inchipuie ca au acoperit afisele, sa le tina sub pat pentru pisici, va asiguram ca aflam lucrurile, uite, cum ne spuneti dumneavoastra de Bacau. Eu vineri sunt la Bacau. Sunt curios ce vor face ei la Bacau, pentru ca le voi spune ce am auzit. Daca se activeaza partidul, toata armata asta extraordinara, spulberam tot. Sper sa inteleaga toti", a spus Rares Bogdan, citat de hotnews.ro.