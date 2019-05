Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sambata, ca vor fi infiintate in tara 65 de noi puncte de lansare a rachetelor antigrindina, iar alte patru in judetul Iasi, urmand ca in 2020 sa fie protejate peste 2,5 milioane de hectare de teren.



Aflat in vizita la Centrul Antigrindina din localitatea Dancu, ministrul Agriculturii a spus ca in judetul Iasi vor fi infiintate patru noi puncte de lansare a rachetelor antigrindina, astfel numarul lor urmand sa ajunga la 18, iar alte 65 vor fi infiintate in restul tarii.

"Vor fi inca patru (puncte de lansare a rachetelor - n.r.) in Iasi si la nivelul tarii inca 65. Spun la nivelul tarii pentru ca am deschis aria de interventie. Am largit aria de interventie si ne ducem spre zona de vest a tarii, spre zona de centru a tarii, iar de anul viitor prindem toata suprafata tarii", a spus ministrul.

El a aratat ca ministerul va continua investitiile in lupta pentru combaterea grindinei si va cumpara cele doua escadrile de avioane.

"Sa nu va asteptati ca vor fi avioane deosebite, ca sunt extraordinare. Sunt avioane care pot sa zboare si le folosim ca vehicul pentru a duce aceasta iodura de argint acolo unde specialistii vor considera necesar ca punct de interventie. De asemenea, vom compensa si vom completa aceste actiuni cu generatoarele terestre, generatoare care vor fi la indemana fermierilor si vor fi sub comanda tehnica a centrului national. Aici e vorba de o conduita unitara si de o actiune de specialitate ce trebuie tinuta in mana pentru ca acest sistem integrat, acest sistem realizat in Romania, este un sistem care face parte din strategia tarii. Este un sistem strategic de o importanta deosebita pe care trebuie sa ne bizuim intrucat el protejeaza nu numai terenurile agricole, nu numai suprafetele acestea cultivate cu diferite culturi. Indiferent daca vorbim de plantatii viticole sau pomicole, ele sunt sisteme care prin specificitatea lor apara si localitati. Se stie ca grindina face ravagii nu numai la culturi", a precizat Daea.

Intrebat ce suprafata de teren este protejata, ministrul Agriculturii a spus ca in prezent aceasta este de aproximativ un milion de hectare, urmand a se dubla in 2020, scrie Agerpres.

"Anul viitor va ajunge la peste 2,5 milioane de hectare si, evident, vom ocupa intreaga suprafata a tarii intervenind punctual pe suprafetele unde intra pe aria de interes si in aria de interventie a punctelor de lansare. Noi suntem focusati pe suprafetele acestea economice extrem de importante. Am pornit de la aceste suprafete si extindem si la altele in asa fel incat si zonele legumicole sa fie protejate, si zonele unde se cultiva cereale si avem productii, fiecare trebuie sa ajunga in magazii si care stau la baza alimentarii populatiei", a mai spus Petre Daea.

Ministrul Agriculturii s-a aflat la Centrul Zonal Antigrindina din localitatea Dancu, unde a avut o intrevedere cu reprezentantii institutiei.