Publicarea necugetata de date in mediul online expune utilizatorii la riscuri inutile, potrivit unei noi cercetari Kaspersky Lab . In ciuda revoltei si a ingrijorarii create de scandalurile de scurgeri de date – inclusiv atunci cand Facebook le-a dat companiilor Netflix si Spotify posibilitatea de a sterge mesaje private ale utilizatorilor - peste jumatate dintre utilizatorii de Internet (56%) considera ca pastrarea dreptului la intimitate absoluta in lumea digitala moderna este imposibila. In mod surprinzator, unii ar alege chiar ei sa-si vanda datele personale online, unor necunoscuti, daca ar primi bani in schimb.

In ciuda consecintelor palpabile asociate cu utilizarea necorespunzatoare a datelor cu caracter personal, unul din cinci respondenti (18%) si-ar sacrifica bucuros viata privata si ar comunica datele daca ar primi ceva gratuit. Mai mult, peste o treime (39%) ar accepta bani in schimbul acordarii de acces total strainilor la datele lor private. Avand in vedere tendinta ca utilizatorii de Internet sa-si comunice datele private daca primesc ceva in schimb, aceasta abordare cu beneficii pe termen scurt poate duce la pagube mai importante pe termen lung.

Cazuri recente, cum ar fi tweet-urile postate de James Gunn sau Kevin Hart, arata ca datele pe care le-ati comunicat de buna voie online s-ar putea sa aiba efecte pe care nu vi le-ati putea imagina, distrugand reputatii si cariere. Devine tot mai frecventa situatia in care angajatorii si potentialii angatori cauta pe platforme social media, cum ar fi LinkedIn, Instagram si Facebook, pentru a verifica daca personalul si candidatii au o reputatie buna si nu aduc prejudicii companiei. Angajatii insisi trebuie, de asemenea, sa fie atenti sa nu dezvaluie prea mult despre ei si despre locurile lor de munca pe retelele de socializare. Intr-adevar, cifrele de la Career Builder4 arata ca 57% dintre angajatori au gasit in social media continut care i-a determinat sa nu angajeze un candidat, iar o treime (34%) au mustrat sau au concediat un angajat din cauza continutului postat online.

Fie ca le impartasim in mod deschis sau nu, daca informatiile noastre online ajung pe maini gresite, pot avea un impact imens in lumea reala. Studiul Kaspersky Lab a aratat ca peste un sfert (26%) dintre respondenti si-au vazut datele personale accesate de catre cineva, fara consimtamantul lor - ajungand la aproape o treime (31%) in randul persoanelor cu varste intre 16 si 24 ani. Consecintele au fost numeroase si variate, peste o treime (36%) simtindu-se stresati din acest motiv. Procentul celor stresati se ridica la 42% in randul persoanelor din categoria de varsta 16-24 ani, o persoana din cinci (21%) a suferit pierderi financiare, in timp ce un sfert dintre respondenti (25%) au fost deranjati de mesaje spam si de reclame.

Potrivit unui comunicat remis 9am, aceste consecinte vin in ciuda faptului ca multi dintre noi iau masuri pentru pastrarea informatiilor confidentiale sau pentru a-i impiedica pe altii sa acceseze date personale si confidentiale. Tinand cont ca, asa cum a reiesit, ne temem cel mai mult de infractorii cibernetici ca ar putea sa vada sau sa acceseze datele noastre private - urmati de Internet in general si de guvern - 62% dintre persoane isi protejeaza dispozitivele cu o parola pentru a pastra confidentialitatea informatiilor. O treime (35%) verifica si modifica periodic setarile de confidentialitate pe dispozitivele, serviciile si aplicatiile pe care le utilizeaza (ajungand la 42% dintre persoanele din categoria de varsta 16-24 de ani si la putin peste un sfert (28%) dintre cei de peste 55 de ani); un sfert (25%) isi acopera camerele web pentru ca datele lor sa ramana private, iar unul din cinci barbati (21%) cripteaza datele, comparativ cu doar una din zece (11%) femei.

„Nu trebuie sa cauti prea mult pentru a vedea cum pot fi folosite abuziv datele personale, intr-o varietate de scenarii, dintr-o varietate de motive”, explica Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing, Kaspersky Lab. „Printre exemple se numara scurgerea de date de la Marriott din 2018, care a afectat 500 de milioane de clienti, iar multi au devenit victime ale fraudei de identitate din acest motiv, sau momentul cand terminalele de la casa ale retailer-ului Forever 21 au expus informatii despre cardurile clientilor. Sau cazul recent al unui muzician a carui fosta iubita i-a folosit contul de e-mail pentru a renunta la o bursa de muzica in incercarea de a-l impiedica sa plece din Montreal. Cateva obiceiuri digitale sanatoase si o constientizare cu privire la importanta confidentialitatii in mediul online si a modului in care va puteti proteja va pot impiedica sa va compromiteti datele.

Confidentialitatea datelor este si ar trebui sa fie posibila pentru toata lumea. Secretele pot ramane in siguranta si pierderea datelor nu ar trebui sa fie un lucru la care ne asteptam, ci o exceptie. O solutie formata dintr-un produs de securitate si cateva masuri practice poate reduce la minimum amenintarile si pastra datele online in siguranta."

Pentru a va proteja informatiile private din mediul online si a nu deveni victima utilizarii abuzive a datelor, trebuie sa urmati cativa pasi simpli: