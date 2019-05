Elevii olimpici trebuie sprijiniti pentru a putea sa-si dezvolte o cariera in tara cu performantele de care sunt capabili, a declarat ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, vineri seara, la Suceava, dupa festivitatea de premiere a castigatorilor Olimpiadei Nationale de Informatica.



''Dupa evenimentul din seara aceasta am o stare a bucuriei. Suntem chiar sub semnul lui Gaudeamus. Asta inseamna sa ne bucuram de ce-au facut copiii acestia minunati. Fara indoiala ca mi-as dori ca ei sa ramana in tara, daca s-ar putea, pentru ca intr-adevar performantele pe care ei le-au atins si le-au dovedit cu acest prilej ne arata ca ne dorim sa nu mai plece, sa-i sprijinim aici, sa-si dezvolte o cariera cu performantele de care sunt in stare intr-o universitate'', a spus Andronescu.

Ministrul Educatiei a multumit cu aceasta ocazie si profesorilor care au avut o contributie importanta in realizarea acestor performante ale elevilor, dar si parintilor, pentru sustinerea fara de care copiii lor nu puteau sa aiba astfel de realizari de exceptie.

''Le multumesc in fata dumneavoastra si profesorilor care s-au ocupat de ei, pentru ca o asemenea performanta nu se naste din spuma marii, se naste cu eforturi foarte sustinute si cu munca extrem de migaloasa si de perseverenta a dascalilor lor. Le multumesc si parintilor, pentru ca fara sustinerea parintilor n-ar fi putut atinge aceasta performanta. Si daca noi vorbim de scoli cu performante si scoli cu performante mai slabe, sa stiti ca cei care fac diferenta sunt tocmai parintii, parintii care-si sustin copiii si care, iata, ajung sa obtina rezultate absolut exceptionale'', a subliniat Andronescu.

Ministrul Educatiei si-a exprimat intentia de a majora recompensa financiara a elevilor olimpici cu performante deosebite, precum si de a gasi solutii pentru ca acestia, dupa terminarea facultatii, sa poata profesa in mediul academic, scrie Agerpres.

''Astazi premiile care se acorda olimpicilor, mai ales olimpicilor internationali si care nu sunt foarte mici - cei care iau medalii de aur primesc 12.000 de lei, 12.000 de lei primesc si profesorii si scoala din care provin -, rezulta dintr-o hotarare de guvern care a fost promovata intr-unul din mandatele mele. (...) Va trebui sa adaugam acestor premii o sustinere si mai importanta. De ce nu niste premii mai mari? Mai mari decat prevede hotararea aceea de atunci, sa le upgradam cu inflatia, pe de o parte. Pe de alta parte, tot potrivit unei legi, bursa pentru meritul olimpic care se acorda, daca ei raman in tara, si care se adauga celorlalte burse pe care ei le pot obtine, pe toata perioada studiilor daca se mentine performanta. (...) Cred ca trebuie sa gasim o formula ca universitatile sa faca pentru ei, dupa finalizarea studiilor, deja oferta pentru ei de a fi in randul cadrelor didactice'', a sustinut Andronescu.