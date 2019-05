Un barbat in varsta de 51 ani, din comuna Piatra Soimului, a fost ucis, in noaptea de vineri spre sambata, de un consatean in varsta de 18 ani, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul sef adjunct Robert Costan.



Potrivit sursei citate, victima a fost lovita de catre agresor, in mod repetat, in zona capului, cu o coada de topor, pana a decedat. "Colegii mei, sub coordonarea unui procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Neamt, au stabilit ca in jurul orei 23,00, un tanar de 18 ani, din Poieni, comuna Piatra Soimului, ar fi lovit in zona capului un barbat de 51 ani, din aceeasi localitate, pana cand acesta a decedat. In urma actiunii profesioniste a politistilor sub indrumarea procurorului de caz, tanarul banuit de comiterea faptei a fost prins si retinut", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Neamt. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, victima si agresorul au plecat, in jurul orei 23.00, catre un bar din localitate pentru a consuma bauturi alcoolice. Cei doi au gasit barul inchis si au inceput sa se certe, scrie Agerpres. Tanarul in varsta de 18 ani l-a lovit cu pumnii, de mai multe ori, pe barbatul de 51 ani iar acesta din urma a vrut sa plece acasa. Agresorul s-a intors cu o coada de topor si l-a lovit in cap pe barbatul de 51 ani pana l-a omorat. Agresorul a fost retinut si incarcerat, urmand sa fie dus la instanta de judecata pentru emiterea unei masuri preventive.

