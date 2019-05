Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a aflat sambata la Oravita, pentru a verifica stadiul lucrarilor pe DN 57 Oravita - Moravita.





"Lucrarile au inceput inca din luna aprilie. Se lucreaza la structura drumului national, astfel incat va creste si capacitatea portanta. Lucrarile sunt de amploare, de buna calitate si, foarte important, se fac in regie proprie. Asa cum spuneam, banii sunt alocati de la bugetul de stat, deci nu vor fi probleme legate de alocarea fondurilor. Este foarte important ca si compania, prin Directia regionala, sa lucreze neincetat, pentru ca, asa cum am promis, voi veni in vizita pe santier. Aceasta vizita a fost anuntata, dar voi mai veni, neanuntat, in perioada imediat urmatoare si vreau sa vad ca lucrarile se desfasoara repede si ca vor fi de calitate. Implicarea este masiva si rezultatele se vad, mai ales atunci cand aceasta implicare vine si din partea parlamentarilor din judet", a declarat ministrul Razvan Cuc.

Potrivit ministrului, lucrarile vor trebui sa fie de calitate, astfel incat sa nu mai fie nevoie sa se intervina dupa finalizare, pentru reparatii.

Acesta le-a solicitat reprezentantilor Directiei Regionale de Drumuri Timisoara sa lucreze temeinic, iar "acolo unde situatia o cere, sa se faca decopertari, chiar si la o adancime de 80 cm, astfel incat terasamentul drumului sa fie imbogatit, pentru a nu mai exista probleme ulterioare".

Dupa reparatiile care au loc in prezent, pe DN 57 urmeaza sa se toarna si un strat de asfalt. Pana la finele anului, se spera ca lucrarile de reabilitare a acestui drum national vor ajunge pana la limita cu judetul Timis, scrie Agerpres.

Aceasta investitie, sustine primarul orasului Oravita, Dumitru Ursu, inseamna o incurajare atat pentru investitori, cat si pentru turisti.

"Era deosebit de necesara o reabilitare a acestui drum, avand in vedere ca este din ce in ce mai circulat, in special de turisti. Zona Oravita, dupa cum se stie, este foarte bogata in obiective turistice, iar orasul Oravita este unul al premierelor nationale. Chiar avem mare nevoie de o infrastructura rutiera bine pusa la punct", a spus primarul.

In total, pe DN 57 urmeaza sa fie reabilitati 47 km.