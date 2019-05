In zilele care urmeaza ne vom confrunta, din nou, cu temperaturi scazute si cu instabilitate atmosferica, avand in vedere ca meteorologii au anuntat ca un val de aer polar, provenit din nordul Rusiei va ajunge in Romania.





"Aerul rece rece vine din regiunea polara, ca un nucleu rece si a cauzat instabilitatea care a fost si pana acum. De duminica va fi o racire mai intensa decat am avut acum", sustine meteorologul Robert Balasz, citat de stirileprotv.ro. Specialistii sustin ca temperaturile sunt sub cele normale pentru aceasta perioada Temperaturile scazute vor afecta indeosebi regiunile din vestul tarii, incepand de duminica, urmand ca de luni frigul se se extinda in aproape toata tara. Fenomenele meteo extreme mai pot surveni si in urmatoarele doua luni. "Furtunile de vara, care niciodata nu trebuie sa excludem posibilitatea ca, in anumite conditii, sa devina foarte severe. Luna mai si luna iunie, cel putin sa nu fie lipsite de episoade cu instabilitate", a spus Florinela Georgescu, director Meteorologie Operationala, potrivit adevarul.ro.

Te-ar putea interesa si:

Mai multe despre romania, temperaturi, aer polar

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×