Prezent la evenimentul "The State of the Union", organizat de Institutul Universitar European din Florenta, presedintele Klaus Iohannis a mentionat ca situatia este complicata in Romania, independenta justitiei fiind in pericol.



"Situatia este foarte complicata in Romania, nu vreau sa o descriu mai roz decat este in ​​realitate. Avem independenta justitiei sub o amenintare permanenta, avem abordari populiste, avem tot felul de situatii complicate si, daca vorbim despre arhitectura sistemului nostru politic, avem ceva ce noi numim o coabitare dificila intre presedinte si majoritatea de guvernare. Toate acestea sunt fapte, dar este intr-adevar o situatie foarte complicata si pune presiune asupra cetatenilor, asupra susmelor publice si cred ca va trebui sa avem foarte curand un raspuns clar din partea cetatenilor nostri si il vom avea pentru ca avem acum alegeri europene si, in paralel, am solicitat un vot public pentru referendum. Vom avea alegeri prezidentiale in luna noiembrie a acestui an, iar anul viitor vom avea alegeri parlamentare. Deci, romanii vor raspunde, vor veni cu raspunsuri pentru aceasta situatie si sunt foarte optimist ca vor veni cu raspunsul corect, dar asta vom vedea dupa ce vom avea rezultatele", a spus seful statului, citat de stiripesurse.ro.

