Vlogurile filmate de satenii din Tecsesti, un catun de munte in care mai locuiesc doar 23 de oameni, au ajuns la peste 650.000 de vizualizari pe Youtube. Cu o medie de varsta de 65 de ani, locuitorii din Tecsesti isi promoveaza prin vlogging povestile si obiceiurile pe care le stiu de o viata.



Zina, Partenie si Cornelia sunt primii locuitori din varf de munte care au postat propriile tutoriale pe YouTube. Zina e vesela si plina de energie. Face niste placinte fantastice pe lespede, iar reteta ei este cea mai populara in online, fiind urmata in topul vizualizarilor de primul vlog filmat la sezatoare. Partenie a lucrat si a calatorit prin toata tara, insa pana la urma s-a intors tot in Tecsesti, in casa construita de tatal sau. Cornelia - Doamna Preoteasa – a crescut sapte copii, insa i-a mosit pe aproape toti cei nascuti in sat. Spune ca o mare calitate a unei femei este sa fie cuminte. Lae are o gospodarie mandra chiar pe coasta muntelui, canta din fluier si e plin de povesti despre sezatori la fan si torsul canepii.

Potrivit unui comunicat remis 9am, in anii ’50, satul Tecsesti din Alba, o asezare veche de munte din Apuseni, gazduia 350 de oameni. Familii cu traditie isi iubeau locurile, casele si obiceiurile, de care erau mandri si pe care le pastrau cu sfintenie neatinse de vremuri. In 2018, in Tecsesti au mai ramas 23 de oameni. Sunt izolati, la voia vremurilor si a anotimpurilor, dar fiecare dintre ei e acum un pastrator al autenticitatii locului, al unui mod de viata aproape uitat. Compania Albalact li s-a alaturat in eforturile de conservare a satului si, impreuna cu agentia MRM // McCann, a adus povestile lor in online, acolo unde traditionalul poate comunica frumos cu modernul.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

“Cum stiu tinerii acuma sa umble cu smartphone si cu internet, asa eram noi, stiam lucrul campului. Eu acuma m-am apucat de vlogs. Si-am sa-mi cumpar si smartphone”, spune Zina, intr-unul din clipurile distribuite deja online.

“I-am cunoscut pe locuitorii din Tecsesti dupa ce Ionut Onea, voluntar si fondator al Asociatiei Groove On, a venit sa ne ceara sprijinul pentru reabilitarea zonei”, povesteste Cristina Miclea, Directorul de Marketing al Albalact. “Proiectul lui, La Origini, a inceput in 2015 chiar in satul Tecsesti din Apuseni. A pornit, impreuna cu o echipa mica si pasionata de voluntari, sa creeze un muzeu viu, sa reanime si sa promoveze traditiile romanesti dintr-un catun de munte autentic, dar si sa restaureze vechile asezari. In 2018, ne-am alaturat imediat cauzei pentru ca Albalact, brandul nostru traditional, sprijina valorile vechi autentice si s-a angajat de mai mult timp sa poarte mai departe povestile, mestesugul si traditiile locuitorilor din Alba. I-am vizitat de mai multe ori pe localnicii putini care au mai ramas in Tecsesti, in satul lor drag cu case risipite pe dealurile din Cheile Rametului”.

Simona Suman, Creative Director MRM // McCann, spune ca proiectul si conceptul au luat contur in mod firesc, datorita deschiderii de care au dat dovada oamenii locului: “Am vrut sa aducem modul de viata al comunitatii din Tecsesti in universul digital native. Am ales sa imprumutam formate cunoscute de vlogging, prin care oamenii din Tecsesti isi exprima parerile si ne invata despre traditiile zonei”.

Tecșești Vlogs poate fi urmărit atât pe platforma www.tecsestivlogs.ro, cât și pe rețelele de socializare YouTube #ViațaLaTecșești și Instagram.