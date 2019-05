In contextul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, intre 6 si 8 mai Romania va fi gazda unor importante reuniuni de experti ai organismelor internationale din domeniul anti-doping. Astfel, cea de-a 46-a intalnire a Comitetul European Ad Hoc pentru Agentia Mondiala Anti-Doping (CAHAMA) si cea de-a 50-a Reuniune a Grupul de Monitorizare a Conventiei Anti-Doping a Consiliului Europei sunt organizate la Bucuresti de catre Consiliul Europei in cooperare cu Secretariatul General al Guvernului, prin Agentia Nationala Anti-Doping.



Lucrarile de la Bucuresti vor aduce laolalta peste 100 de participanti reprezentand la nivel inalt atat autoritatile nationale din cele 52 de State-Parti la Conventie cat si partenerii institutionali cu atributii in domeniu la nivel international: Agentia Mondiala Anti-Doping (WADA), Comisia Europeana, Comitetul International Olimpic (CIO), UNESCO si alte entitati partenere in efortul global de prevenire si combatere a dopajului in sport. Ambele evenimente au loc la sala „Avram Iancu” din Palatul Parlamentului, in succesiune.

Potrivit unui comunicat remis 9am, la sesiunea oficiala de deschidere a lucrarilor, programata sa inceapa luni 6 mai la orele 9:30 au confirmat participarea mai multi oficiali romani: domnul Toni Grebla, Secretarul General al Guvernului, domnul Constantin Bogdan Matei, Ministrul Tineretului si Sportului, doamna Gabriela Daniela Cota, Consilier de Stat pe probleme de tineret si sport al Prim-Ministrului Romaniei si domnul Adrian Mladinoiu, Secretar de Stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului.

Ce inseamna CAHAMA

CAHAMA inseamna Comitetul Ad Hoc pentru Agentia Mondiala Anti-Doping al Comisiei Europene. Acesta reuneste o serie de experti responsabili de coordonarea pozitiei statelor semnatare ale Conventiei Culturale Europene. Misiunea comitetului este de a examina eventualele probleme ivite in relatia dintre Consiliul Europei si statele membre pe de o parte si WADA pe de alta parte, pentru a putea ajunge la un numitor comun in ceea ce priveste deciziile ce se impun, in varii contexte. Daca situatia o impune, comitetul poate solicita sprijin din partea Comitetului Ministrilor Consiliului Europei, inclusiv in ceea ce priveste aspecte bugetare. Nu in ultimul rand, comitetul supune periodic unei analize mandatul membrilor Consiliului membrilor fondatori (Foundation Board) al WADA numiti de Consiliul Europei.

Calitatea de membru CAHAMA apartine exclusiv reprezentantilor statelor semnatare ale Conventiei Culturale Europeane. Fiecare stat nominalizeaza un delegat, care poate fi un inalt oficial ministerial sau al agentiei anti-doping a statului respectiv. Intrunirile comitetului au loc de trei ori pe an, intotdeauna inainte de reuniunile Consiliului membrilor fondatori WADA si a Comitetului Executiv al acesteia, in lunile mai, septembrie si noiembrie. Fiecare stat are dreptul la un vot.

Grupul de Monitorizare a Conventiei Anti-Doping

Grupul de Monitorizare a Conventiei Anti-Doping este structura care urmareste implementarea Conventiei Anti-Doping a Consiliului Europei. Ca parte a cooperarii internationale pe probleme legate de prevenirea si combaterea dopajului, activitatea grupului implica activitati derulate alaturi de WADA si federatiile sportive internationale.

Principala misiune a Grupului de Monitorizare este sa se asigure ca tratatul este respectat de catre statele parti. Pentru a-si atinge obiectivele, Grupul redacteaza rapoarte asupra implementarii Conventiei si efectueaza vizite de evaluare. Poate face chiar si o serie de recomandari acolo unde se impune.

In plus, Grupul de Monitorizare are ca sarcina modificarea anuala a Listei Substantelor Interzise, anexa la Conventie.

Cadrul legal autohton

Romania s-a aflat printre primele tari care au ratificat Conventia impotriva dopajului a Consiliului Europei - prin adoptarea Legii nr. 171/1998. Conventia este un instrument de drept international care asigura cadrul legal in care guvernele pot aborda domenii specifice anti-doping prin legislatie, reglementari, politici sau demersuri administrative. Ea ajuta la formalizarea normelor si politicilor globale anti-doping, printre altele prin asigurarea unei implementari cat mai optime a prevederilor Codului Mondial Anti-Doping.