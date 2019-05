Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, vineri, la Suceava, ca ''probabil ar fi trebuit'' sa se dea un ordin de restrictie provizoriu in cazul elevei din Ploiesti care ar fi incercat sa-si omoare prietena.



''Ordin de restrictie nu-l poate da ministrul Educatiei sau institutiile care se afla in coordonare. Daca s-ar fi gandit (n.r.- institutiile abilitate), probabil ca ar fi trebuit sa-l dea fara sa-i ceara. Ceea ce pot sa va spun este ca inspectorul general (n.r.- de la ISJ Prahova) a facut un document scris, o petitie la Politie si ca in acea petitie a scris ca este ingrijorat de ceea ce se poate intampla in scoala. Politia i-a raspuns ca nu trebuie sa fie ingrijorat'', a spus Andronescu.

Ministru Educatiei a precizat ca inspectorul scolar general de la Prahova cunostea situatia si a luat masura trimiterii uni consilier scolar la unitatea de invatamant respectiva.

''Azi dimineata am vorbit cu domnul profesor Angelescu, inspector general din Prahova, si care stia situatia. E in legatura permanenta cu scoala. A trimis acolo un profesor, un consilier scolar care tine sub supraveghere situatia aceasta si astazi a intervenit din nou la institutiile abilitate ale statului, pentru a asigura protectia celeilalte fete si, sigur, celorlalti copii daca ar exista o asemenea manifestare. Am inteles de la domnul inspector general ca cele doua apartin unor culte religioase diferite. Nu vreau sa comentez, pentru ca nu sunt foarte clare lucrurile si nu vreau sa comentez mai mult decat atat. (...) Cert este ca ne preocupa extrem de mult aceasta situatie si speram sa nu mai se reediteze vreun asemenea eveniment ca cel povestit de fetita respectiva pe un post de televiziune'', a spus Andronescu.

Potrivit ministrului Educatiei, eleva care si-a agresat prietena ar fi trebuit ''sa intre intr-un proces de consiliere psihologica mai sever'', dar legislatia ''a permis'' anchetatorilor sa ia alta decizie, scrie Agerpres.

''Daca ma intrebati pe mine, dar vedeti ca noi toti suntem supusi legislatiei in vigoare. Legislatia pe acest domeniu o aplica institutiile abilitate, nu Ministerul Educatiei. Eu cred ca aceasta fata ar fi trebuit sa intre intr-un proces de consiliere psihologica, mult mai sever decat poate sa o faca consilierul respectiv (n.r.- consilierul scolar). Daca asa au hotarat organele de ancheta, imi e greu sa decid eu in locul lor. (...) Legislatia le-a permis anchetatorilor sa ia aceasta decizie. Vedeti dumneavoastra, noi nu avem toate informatiile necesare'', a spus Andronescu.