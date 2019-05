Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost condamnat, vineri, la 9 ani si 10 luni de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, in dosarul in care a fost acuzat ca a oferit discretionar un contract firmei de salubritate Polaris.



Decizia nu este definitiva.

Astfel, edilul a fost condamnat la cate 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru doua fapte de luare de mita si la 5 ani si 6 luni de inchisoare pentru o alta fapta de luare de mita. El a mai fost condamnat la 5 ani de detentie pentru abuz in serviciu si la un an de inchisoare pentru conflict de interese in forma continuata, scrie Agerpres.

Judecatorii au sporit pedeapsa cea mai grea

In final, judecatorii au sporit pedeapsa cea mai grea, cea de 5 ani si jumatate, cu o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite prin decizie, respectiv 4 ani si 4 luni de inchisoare, iar pedeapsa finala a fostului edil este de 9 ani si 10 luni de inchisoare.

Judecatorii ICCJ constata ca prin incheierea din 10 ianuarie 2018 s-a dispus inlocuirea masurii preventive a controlului judiciar luata fata de Mazare cu masura arestului preventiv pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data punerii efective in executare a mandatului de arestare preventiva si au stabilit mentinerea acesteia.

Omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a primit trei pedepse

Alaturi de Radu Mazare a fost condamnat si omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky. Acesta a primit trei pedepse pentru trei fapte de complicitate la luare de mita, iar dupa contopirea si sporirea acestora cu 2 ani si 4 luni de inchisoare acesta va avea de executat 7 ani si 10 luni de detentie.

Asociatul companiei Polaris, Eduard Stelian Martin, a fost condamnat de judecatori la 4 ani si jumatate de inchisoare pentru complicitate la abuz in serviciu si la 3 ani de inchisoare pentru dare de mita. Pedeapsa finala de 4 ani si jumatate a fost fost sporita de instanta cu un an, astfel ca Martin va avea de executat 5 ani si jumatate de inchisoare.

ICCJ a condamnat si compania datatoare de mita Polaris Holding la 750.000 lei amenda penala pentru complicitate la abuz in serviciu si i-a interzis sa participe la procedurile de achizitii publice pe o durata de doi ani dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare. Firma a mai fost condamnata la 750.000 lei amenda penala (250 zile amenda x 3.000 lei/zi ) pentru dare de mita. In final, instanta a sporit pedeapsa cea mai mare, respectiv cea de 750.000 de lei cu o treime din totalul pedepselor, respectiv 250.000 lei amenda penala, urmand ca in final firma sa execute 1.000.000 lei amenda penala.

Pedepse cu suspendare pentru ceilalti inculpati

In cazul celorlalti inculpati din dosar, instanta a stabilit pedepse cu suspendare, cu termene de incercare de pana la patru ani.

In final, judecatorii au admis actiunea civila a U.A.T. Municipiul Constanta si ii obliga in solidar pe Mazare, Martin, Polaris Holding, Tudorita Tolea, Doru Aurelian Harpalete, Sorina Laura Oprea, Alina Pavel si Ghiulnihal Mutalap la 155.627.317, 82 de lei despagubiri civile catre partea civila U.A.T. Municipiul Constanta.

Instanta a stabilit astfel confiscarea de la fostul edil al Constantei si de la omul de afaceri cate 20.410.256,8 de lei si a mentinut sechestrul asigurator instituit asupra bunurilor mobile si imobile ale inculpatilor condamnati.

Radu Mazare a fost trimis in judecata de DNA in decembrie 2015 pentru luare de mita, abuz in serviciu si conflict de interese. Mazare a parasit teritoriul Romaniei in decembrie 2017 si a anuntat ca cere azil politic in Madagascar.

Potrivit DNA, in perioada 2006 - 2009, Radu Mazare, beneficiind de ajutorul lui Sorin Strutinsky, a solicitat peste 2 milioane euro, din care a primit un milion de euro si 2.472.303 lei, de la reprezentantii a doua societati comerciale, in scopul facilitarii emiterii documentatiilor de urbanism pentru proiecte imobiliare de tip mall, pe care aceste firme intentionau sa le dezvolte in Constanta.

Sumele de bani, transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive

Sumele de bani au fost transferate sub forma unor contracte de publicitate fictive incheiate de reprezentantii societatilor respective cu o firma controlata de Radu Mazare atat direct, cat si prin intermediul lui Strutinsky. Acesta din urma a transmis solicitarea lui Mazare catre reprezentantii societatilor respective si a semnat contracte fictive de publicitate intre acele societati si o firma pe care el o administra.

DNA mai spune ca, in perioada 2008 - 2014, Radu Mazare, cu ajutorul lui Strutinsky, a primit de la firma Polaris M Holding SRL, al carei asociat si administrator in fapt era Eduard Martin, peste 7 milioane de euro, pentru ca a asigurat acestei companii castigarea unei licitatii organizate de Primaria Constanta pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a orasului.

In anul 2008, intre Polaris M Holding SRL si primaria condusa de Radu Mazare a fost incheiat un contract avand ca obiect delegarea serviciului de salubrizare pentru o perioada de 25 de ani si un act aditional la acest contract prin care valoarea acestuia a fost majorata nejustificat cu 10 milioane de lei.

Conform DNA, si in acest caz mita a fost primita intr-o maniera identica, prin intermediul unor contracte de publicitate fictive incheiate intre Polaris M Holding si aceeasi firma controlata de Mazare si Strutinsky. Suma totala achitata in baza acestor contracte a fost, conform calculelor expertului desemnat, de 33.987.771 lei.

DNA mai arata ca, urmare a incheierii acestui contract, a fost produs Primariei Constanta un prejudiciu de 200.213.248 lei, iar principalul raspunzator pentru nerespectarea prevederilor legale si crearea acestui prejudiciu a fost Radu Mazare.