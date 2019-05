"Astazi sarbatorim jurnalistii care isi dedica viata cautarii adevarului si care, prin munca lor grea, ajuta la impunerea transparentei si responsabilitatii in guvernare. Aveti tot sprijinul meu", a scris Klaus Iohannis pe Twitter.

Today we celebrate the journalists who dedicate their lives to the pursuit of the truth and who, through their hard work, help to impose transparency and accountability in governance. You have my full support! #WorldPressFreedomDay