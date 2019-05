Platforma Unionista Actiunea 2012 impreuna cu alte organizatii unioniste de pe ambele maluri ale Prutului organizeaza joi, 9 mai, ora 11:00, in Parcul Bulevard din Sibiu, o manifestatie pentru a transmite liderilor europeni un mesaj de unitate, sub sloganul "Romania and Moldova, better together".



"Summitul UE de la Sibiu reprezinta o sansa unica a romanilor din stanga si dreapta Prutului pentru a comunica un mesaj de unitate sefilor de stat si de guverne ale UE, care se vor intruni pentru a decide viitorul Europei. Atentia de care se bucura Romania in perioada in care detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, constitue un moment favorabil pentru a transmite clar si raspicat liderilor europeni ca singura sansa de integrare a Republicii Moldova in Uniunea Europeana este prin Unirea cu Romania, precum si pentru a internationaliza doleantele romanilor de a se reuni intr-un singur stat", a declarat Stefan Lupu, Presedintele Platformei Unioniste Actiunea 2012. Amintim ca in anul 2018, an al Centenarului, Parlamentul Romaniei a adoptat a declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania. "Parlamentul Romaniei constituit in sedinta solemna la implinirea a 100 de ani de la infaptuirea Unirii Basarabiei cu Patria-Mama, astazi, 27 martie 2018, considera ca fiind pe deplin legitima dorinta acelor cetateni ai Republicii Moldova care sustin unificarea celor doua state ca o continuare fireasca in procesul de dezvoltare si afirmare a natiunii romane si subliniem ca acest act depinde de vointa acestora si declara ca Romania si cetatenii ei sunt si vor fi intotdeauna pregatiti sa vina in intampinarea oricarei manifestari organice de reunificare din partea cetatenilor Republicii Moldova, ca o expresie a vointei suverane a acestora", se arata in textul declaratiei, potrivit unui comunicat remis 9am.

