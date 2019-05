Prezentatoare meteo Cristina Zaharia a anuntat ca pleaca de Realitatea TV dupa sapte ani, mentionand ca decizia a fost luata de la inceputul anului.



"7 ani si 5 luni de Realitatea TV s au incheiat pentru mine au fost inca un rand de 'cei 7 ani de acasa', ani care si au pus amprenta asupra mea si au contribuit la ceea ce sunt si cum sunt in prezent. Nu imi gasesc cuvinte sa le multumesc oamenilor care au 'riscat' cu mine la meteo, desi n-aveam deloc experienta, pot doar sa sper ca nu i-am dezamagit. Le multumesc din suflet tuturor colegilor cu care am lucrat si cu care am strans atat de multe amintiri frumoase. Am cunoscut aici oameni minunati, oameni care sunt sigura ca stiu cat de mult tin eu la ei! Sunt extrem de mandra ca am lucrat in prima televiziune de stiri din Romania si am prezentat rubrica meteo, eu, Cristina Zaharia, din Braila. Asa ca Realitatea TV ramane prima mea iubire in materie de televiziuni, si dupa cum stim cu totii, prima iubire nu se uita niciodata!

Nadia Dascalu, Tecla Tudor, sunteti cele mai bune colege pe care cineva si le ar putea dori, imi las jumatate de suflet la voi! Mariana Zberianu, multumesc ca m ai incurajat de atatea ori! Laura Eremenco, 'the boss'! Ramona Solomon, Nora Dinca, voi ati fost profesoarele mele la meteo, multumesc! Petre Fumuru, cu tine in platou, chiar si dupa atatia ani, aveam cele mai groaznice emotii sa nu gresesc! Cordo, Adriana, va pup! Eli Roman, preferata mea always&forever! Cristina Ioniceanu, Andra Miron, Madalina Negulescu, Carmen Tudor, Adriana Matei, voi sunteti parte din Realitatea aia in care eu nu visam vreodata sa ajung prezentatoare, Realitatea dupa care suntem nostalgice cateodata.

Tripleta de aur, Roxana Bancuta, Oana Stan si Eva Matei, va iubesc! Golden boys, Razvan Matei, Costi Avganti, Doru Balaceanu si Avram Mihaita, baietii mei de suflet! Langa Laurentiu, nu e niciun secret, operatorul meu preferat! Stefan Ionescu, sa ai grija de Dan Constantin Podarita, o sa mi fie dor de voi! Doamna Nela, desi nu aveti Facebook, sunt sigura ca o sa va arate cineva postarea asta si cum ar fi fost sa lipsiti din ea, va multumesc! Irina Danila, cum sa ti multumesc vreodata, tu ai 'riscat' cu mine pe tv! Colegilor de la machiaj le multumesc pentru toate diminetile petrecute impreuna si vreau sa le mai spun ca lor li se datoreaza marea majoritate a like'urilor de la pozele mele. Dana Feliciana Marinescu, matinala mea, multumesc! Claudiu Radu si Travis Bickle, cele mai bune glume legate de Braila au venit de la voi! Cristian Valcan, hai, ca stie toata redactia, esti cel mai frumos baiat care nu apare la televizor! Colegilor de la dispeceratul auto le spun doar atat: sunteti cei mai smecheri! Monica Octavia Sarbu, cea mai energica persoana care se trezeste cu noaptea in cap! Stefana Maria Purcar, daca nu reusesti cu lentilele, sa ma suni. Florentina Balasoiu, bafta multa, ai grija de Raul M. Giuglea! Bogdan Muzgoci, te pup! Multumiri colegilor de la newsdesk, pentru ca au mai trimis si ei liste de breaking news in locul nostru, Ioana Stanescu, cred ca ti am mancat cateva pachetele de guma.

Fetelor de la ingest le multumesc pt ca au fost mereu pe faza, la fel si colegilor din montaj si celor de la grafica! Regia de emisie, cum le spuneam eu mereu copiilor care veneau in vizita, motorul unei televiziuni, in cazul de fata si in ciuda tuturor greutatilor, cel mai bun motor care exista pe piata! Colegilor din platou, operatori, uneori si fotografi, asistenti, regizori si sunetisti, multumesc pana la cer si inapoi, v am mai zis si va mai zic, sunteti minunati! Virschi Mihai, multumesc pentru cele mai frumoase poze! Edward Pastia si Grigoroscut Genoveva, munca voastra nu e deloc usoara, dar cu siguranta o sa faceti imposibilul, posibil. Sunt sigura ca o sa uit sa multumesc cuiva, asa ca inca odata, le multumesc tuturor celor cu care am lucrat in toti anii astia, si nu uitati ca lumea e mica, ne mai vedem noi!

P.S.: nu plec la alta televiziune, pur si simplu am decis la inceputul anului ca e momentul sa fac altceva, asa ca nu schimbati postul, ramaneti pe Realitatea TV!", a scris Cristina Zaharia pe Facebook.