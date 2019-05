Actorul Florin Calinescu a aflat ca Liviu Dragnea a avut de Paste numai "marfa romaneasca pe masa".



"Dadui acum de o stire tomata. Livulica, ACEST viitor trecut, sper si incarcerat al dezastrului, ne-a anuntat ca de Paste, el va avea (deci a avut) pe masa numai marfa ROMANEASCA. Printre care rosii si bulion. Ba, va dati seama... repetentu’... bulion.

Livulica, poate din gatu’ mielului. ne-ar edifica ca( stiu) popor, niste poze. Cum ai petrecut, etc, etc. cu cine, etc, etc.

Eu te-am asteptat la baie. Ciocneam si noi ouale.le", a scris Florin Calinescu pe Facebook.