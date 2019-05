Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, vorbeste despre moartea designerului Razvan Ciobanu si de faptul ca "politicul nu s-a implicat suficient de mult" in tema combaterii consumului de droguri.



"Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu!

O veste trista, care ne-a innegurat chiar in perioada sarbatorii Pascale. O veste care ar trebui sa ne dea de gandit, totodata. Pentru ca moartea designerului vestimentar a fost legata, se pare, de consumul de droguri. Iar consumul de droguri e in crestere in Romania, de la un an la altul, dupa cum arata statisticile. Inca nu e la cote de alarma, pentru ca, din fericire, suntem, inca, printre ultimii din Europa la acest capitol, dar asta nu inseamna ca nu trebuie sa luam masuri eficiente pentru a tine sub control extinderea flagelului. Vestea buna, ca Romania nu e chiar paradisul drogurilor, e dublata de vestea mai putin buna - ca avem intr-o masura mai mica decat alte state capacitatea de reactie si de mobilizare pentru combaterea fenomenului.

Nu este o tema usoara, dar nu este o tema pe care sa o ascundem sub pres. Intre motivele majore e si acela ca politicul nu s-a implicat suficient de mult, iar asta – sa o recunoastem cu onestitate – are o explicatie clara si categorica: oamenii politici evita din instinct sa-si asocieze numele cu problematici ale asa-numitelor grupuri indezirabile social, cum sunt perceputi consumatorii de droguri, cersetorii ori practicantele prostitutiei.

Pentru ca orice solutii ar concepe, ar satisface anumite segmente sociale, pe de-o parte si ar deranja altele, pe de alta parte si, categoric, ar atrage criticile multora pe motiv ca ”sunt atatea alte lucruri de rezolvat”, iar cele pomenite nu sunt prioritatea zero.

Raspunsul e: ce ignoram azi, s-ar putea sa devina de nereparat maine

Anii au trecut, iar problemele nerezolvate s-au razbunat si se razbuna. A venit vremea sa abordam problema consumului de stupefiante cu ratiune si curaj si e nevoie de maximum de vointa politica.

Indiferent cine suntem, politicieni sau apolitici, de stanga sau de dreapta, parinti sau profesori, suntem de acord ca nu exista nimic mai pretios decat viata si siguranta copiilor nostri. Asa ca hai sa apucam taurul de coarne constienti fiind ca nu exista solutii miraculoase ci multa, multa munca.

Una dintre marile probleme este cea care tine de legislatia extrem de stufoasa de la noi. Legalizarea, spre exemplu, a canabisului in domeniul medical - o tema de mare actualitate la nivel mondial – interzicerea etnobotanicelor ori crearea asa numitelor camere de consum supravegheat pot fi discutate, analizate cu specialistii, pot fi transpuse in practica, dar reclama modificari in serie ale unor legi si implicarea a multe ministere: Ministerul Sanatatii, MAI, Ministerul Muncii, Ministerul Justitiei, Ministerul Finantelor etc. In plus, nici legislatia europeana nu ajuta foarte mult prin concizie si claritate, din acelasi motiv ca la noi: o anume duplicitate si lipsa de barbatie politica, ceea ce lasa solutiile strict pe seama autoritatilor nationale.

Va trebui sa demaram, in perioada care urmeaza, discutii ample pe aceasta tema, atat cu autoritatilor statului din domeniu, cat si cu lideri ai ONG-urilor, directori de scoli si reprezentanti ai societatii civile, pentru a identifica cele mai bune si mai rapide solutii. Daca va fi nevoie, vom acorda unor asemenea ONG-uri statutul de institutii de utilitate publica, ceea ce le va asigura sprijinul statului, pentru ca munca lor este extrem de importanta in tinerea sub control a flagelului drogurilor.

Dorim sa avem alaturi de noi in aceasta cruciada pe reprezentantii bisericii, de orice confesiune ar fi ei, si marile companii romanesti sau straine care au programe consistente de responsabilitate sociala.

Vrem ca scolile copiilor nostri sa fie izvoare de stiinta si educatie, nu mici Woodstock-uri prin care joint-urile sa treaca din mana in mana in pauze.

Parinti, dascali si elevi trebuie sa constientizam ca avem o problema si ignorarea ei nu inseamna ca ea se rezolva de la sine.

Patroni de cluburi si discoteci, nu mai inchideti ochii la consumul de droguri sau excese alcoolice! Unii dintre tinerii care cad sub mesele clubului vostru ar putea fi chiar copiii vostri!

Vrem, ca parinti responsabili, sa le asiguram tinerilor un mediu curat si sanatos de dezvoltare, nu unul care sa puna bazele promiscuitatii de mai tarziu si ale esecului ca adulti", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.