Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a transmis, vineri, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Libertatii Presei, in care afirma ca ziaristii sunt ''frumosii nebuni'' ai societatii, iar democratia se sprijina, neconditionat, pe vorbele si scrierile lor.



"Stimati ziaristi,

Un reputat jurnalist american scria cu ani in urma ca daca dintr-o cladire in flacari ies tipand de spaima mii de insi, iar alti cativa incearca sa intre, acestia din urma sunt precis ziaristii.

Concluzia e ca sunteti nitel nebuni, dar democratia se sprijina, neconditionat, pe vorbele si scrierile voastre. Sunteti frumosii nebuni ai societatii si lumea ar fi de neimaginat fara voi. Bine au spus ca e mai usor fara guvern decat fara presa si va confirma asta un fost sef de guvern. Unul care va poate oricand trage la raspundere pentru parul alb din dotare (...).

Pe vremea lui Nea Nicu am dezvoltat o tehnica unica de a citi ziarele si revistele, de la coada la cap, pentru ca primele pagini erau mereu dedicate partidului si maretului carmaci. Cand nu se citeau in diagonala, ziarele se citeau printre randuri, ca sa se descifreze talcuri ascunse in articolele politice. Si am mai fost printre putinele popoare care urmareau presa pe furis, cu urechea lipita de difuzor, ma refer, desigur, la Europa libera ori Vocea Americii sau BBC. O operatiune care te putea aduce in ancheta Securitatii daca aveai vecini prea vorbareti.

Nu e de mirare ca, in compensatie, dupa caderea comunismului, timp de cativa ani buni, Romania a fost tara cu cel mai mare consum de presa probabil din intreaga lume.

Din pacate, azi, de ziua voastra, dragi ziaristi, constatam contrariul: am ajuns tara din care ziarele aproape au disparut, avem o stranie inflatie de televiziuni de stiri, nu mai exista saptamanale generaliste, in schimb si-au descoperit vocatie de jurnalisti cetateni specializati mai degraba in trageri de noapte, filaj si operatiuni sub acoperire (...).

O tara cu o presa slabita e o tara vulnerabila, iar acest lucru e mai grav decat caderea bursei sau o epidemie. Iar daca presa romaneasca e momentan slabita, nu e pentru ca s-a nimerit, ci pentru ca s-a dorit.

Va trebui ca, dincolo de vorbe frumoase, sa ne gandim curand la modalitati concrete prin care sa sprijinim mass-media si sa ii redam forta de odinioara. Nu de alta, dar nu as vrea sa ajungem candva sa ne fixam iar antenele pe bulgari sau sarbi si radiourile pe posturi straine, ca sa putem avea parte de informatii cat de cat corecte si oneste.

Dati-mi voie sa va urez in final un sincer "La multi ani!" de ziua voastra si sa va rog sa ramaneti mereu frumosii nebuni ai societatii. Sunteti enervanti, sunteti agasanti, dar sunteti ultima reduta a democratiei, sunteti de neinlocuit si avem mare nevoie de voi", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook.