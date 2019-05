Actrita Ilinca Tomoroveanu, directorul artistic al Teatrului National Bucuresti, a murit, pe 2 mai, la 77 de ani.



Ilinca Tomoroveanu a murit in locuinta sa, in jurul orei 19.00, din cauza unei boli de care suferea de mai mult timp, scrie Libertatea.

Nascuta la 21 august 1941 in Bucuresti, Ilinca Tomoroveanu a fost absolventa a Institutului de Arta Teatrala si Cinematografica Bucuresti, promotia 1964, clasa profesor Costache Antoniu, asistent Ion Cojar, si a avut roluri memorabile in teatru, film si televiziune. A fost distinsa cu Ordinul Meritul Cultural in grad de Comandor (2004) si a fost numita Cavaler al Ordinului Artelor si Literelor (2012).

Ilinca Tomoroveanu a fost nepoata poetului Octavian Goga.

A fost casatorita, din 1977, cu actorul Traian Stanescu, cu care a avut un fiu, Mihai Stanescu.

Anuntul reprezentantilor Teatrului National Bucuresti:

"Doamna ILINCA TOMOROVEANU, actrita de prim rang a teatrului romanesc, Director Artistic al Teatrului National I.L.Caragiale din Bucuresti a parasit astazi scena vietii, dar si scena teatrului, careia i s-a daruit mai bine de jumatate de veac.

Cu totii suntem profund indurerati si ne rugam pentru sufletul Doamnei Ilinca!

Eleganta, frumusetea, talentul si timbrul sau inconfundabil, grija pe care a aratat-o pentru mai tinerii ei colegi, zambetul suav si farmecul harazit dintotdeauna, daruirea pe care a aratat-o pentru lumea teatrului, toate acestea ne vor ramane vii de-acum inainte, cand Doamna Tomoroveanu isi ia adio de la aceasta lume.

Suntem cu totii alaturi de domnul Traian Stanescu si de familia indurerata.

Dumnezeu sa o aiba in paza!", se arata intr-o postare pe pagina de Facebook a TNB.