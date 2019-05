Scaunul papal care va fi folosit de Papa Francisc in Catedrala Sfantul Iosif din Bucuresti, in seara zilei de 31 mai, va fi construit la Reghin, dupa un proiect al designerului Mihai Grama.





Directorul companiei producatoare, Dan Cotoi, spune ca firma a fost recomandata pentru a face scaunul papal chiar de catre designerul Mihai Grama, originar din Reghin.

"Am fost recomandati de catre domnul Mihai Grama, care este originar din Reghin, insa isi desfasoara activitatea la Bucuresti. Acum suntem in faza de desen, iar de luni, in prezenta domnului Grama, ne vom apuca de lucru. Scaunul va avea o structura din lemn si va fi tapitat cu stofa cu broderii cu insemnele agreate", a precizat Dan Cotoi, potrivit Agerpres.

Deocamdata compania mureseana nu a oferit mai multe detalii cu privire la scaunul papal, anuntul initial fiind facut pe o pagina de socializare.

"Suntem mandri sa luam parte, impreuna cu Mihai Grama, la un moment istoric- vizita Papei Francisc in Romania (...) Dna Adriana Racasan a prezentat in premiera proiectul designerului Mihai Grama pentru scaunul papal care va fi folosit de Sanctitatea Sa in Catedrala Sf. Iosif. Scaunul este realizat de MobilaDalin, iar designul acestuia contine motive arhitecturale ale Catedralei, monument istoric", se arata in anuntul companiei, facut pe o pagina de socializare.