Ionas Nicolaou, ministrul cipriot al justitiei, a demisionat joi, in contextul scandalului public provocat de modul in care politia a anchetat disparitia unor femei din alte tari, victime ale unui presupus ucigas in serie neprins timp de aproape trei ani, transmite Reuters.





In ultimele trei saptamani au fost gasite cadavrele a trei femei, aruncate in trei locuri la vest de capitala Nicosia. Alte trei cazuri de disparitie, inclusiv doua fete in varsta de sase, respectiv opt ani, sunt anchetate. Un ofiter in varsta de 35 de ani a fost arestat si potrivit politiei a recunoscut in total sapte crime, dupa ce a luat legatura cu femeile pe un site de intalniri. "L-am informat pe presedintele republicii ca demisionez din motive de sensibilitate politica", a declarat Nicolaou presei, dupa ce a fost primit de seful statului, Nicos Anastasiades. Ministrul a precizat ca demisia a fost acceptata. Autoritatile cipriote au fost criticate pentru ca nu au anchetat riguros de la inceput informatiile privind disparitiile unor femei. Primele despre care se presupune ca au fost victimele criminalului in serie sunt doua romance, mama si fiica, disparute in septembrie 2016, iar ultima - o filipineza - in august 2018. Politia sustine ca va ancheta toate presupusele neajunsuri in aceste dosare.

