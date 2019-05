Fostul ministru pentru Mediul de afaceri Ilan Laufer este suspect de evaziune fiscala si delapidare in dosarul in care este implicata Carmen Adamescu, fosta sotie a omului de afaceri Dan Adamescu, au declarat joi, pentru AGERPRES, surse judiciare.



Politistii au efectuat, joi, opt perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov la domiciliile mai multor persoane si la punctele de lucru ale unor societati comerciale intr-un dosar de delapidare si spalare de bani cu un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei.

Potrivit unui comunicat al IGPR, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice efectueaza cercetari, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, sub aspectul savarsirii de catre patru persoane fizice, respectiv cinci persoane juridice a infractiunilor de delapidare in forma continuata cu consecinte deosebit de grave, gestiune frauduloasa in forma continuata, evaziune fiscala si spalare de bani, scrie Agerpres.

"Din cercetari a rezultat ca, in perioada 2004 - 2017, o persoana, profitand de functiile detinute in cadrul unei societati comerciale, respectiv de administrator, presedinte al consiliului de administratie si director general, cu ajutorul unui membru al familiei, ar fi actionat pentru delapidarea de importante sume de bani din conturile si casieria firmei in modalitatea insusirii pentru sine sau pentru terte societati, controlate de aceasta si membrii familiei sale", se explica in comunicat.

Potrivit politistilor, mecanismul de operare ar fi presupus incheierea unor contracte comerciale, cu durata lunga, toate avand ca obiect prestari de servicii, activitati care in realitate fie nu ar fi fost efectuate, fie ar fi fost prestate de angajatii societatii pagubite sau alte persoane juridice in baza unor relatii contractuale directe, ori erau prestate chiar de persoana in cauza, in calitatile detinute in cadrul firmei delapidate, pentru care era remunerata lunar sub forma unui salariu.

Sursa mentionata noteaza ca o alta modalitate de insusire a unor sume de bani din patrimoniul societatii pagubite ar fi presupus efectuarea de plati in baza unor contracte si facturi avand ca obiect operatiuni care nu au fost prestate, activitatile fiind desfasurate de personalul firmei.

"In mod similar, persoana respectiva ar fi actionat pentru delapidarea altor sume de bani din conturile firmei in modalitatea insusirii pentru societati controlate de aceasta in mod direct sau prin membrii familiei sale", se arata in comunicat.

De asemenea, precizeaza IGPR, in perioada 2009 - 2015, in contextul inchirierii unor spatii ale societatii, persoana respectiva, in aceleasi calitati de director general si presedinte al consiliului de administratie, ar fi actionat si pentru a obtine foloase patrimoniale prin intermediul unor societati controlate din sume platite de clienti, fara ca acestea sa mai ajunga in patrimoniul firmei.

"Astfel, ar fi acceptat incheierea cu mari retaileri a unor contracte de inchiriere in conditii mai putin avantajoase decat cele negociate, iar diferentele dintre sumele pe care clientii au acceptat sa le plateasca si beneficiile din contractele de inchiriere inregistrate la societatea delapidata ar fi fost incasate prin intermediul altor societati, sub forma unor comisioane, chirii sau chirii suplimentare", mai arata oamenii legii.

In desfasurarea acestei activitati, persoana respectiva ar fi fost ajutata de o alta, care, printr-o societate pe care o administra, ar fi desfasurat activitati de intermedieri imobiliare, in general pentru spatii comerciale, mai spune sursa citata.

"Cei in cauza ar fi convenit, pe de o parte, ca cel din urma sa intermedieze negocierile cu marii chiriasi ai societatii, iar acestea sa fie purtate la o maniera prin care potentialul client sa accepte sa plateasca la intrarea in spatiu/deschiderea magazinului o suma consistenta de bani, dar care sa nu fie transferata in conturile firmei, ci catre societati administrate de acesta, sub justificarea unui comision de intermediere sau chirie suplimentara. Din acest 'comision' ar fi fost transferate, catre societati din Romania sau nerezidente, sumele care ii reveneau administratorului", se mentioneaza in comunicat.

In acest context, spun politistii, in baza intelegerii frauduloase dintre persoanele in cauza, acesta ar fi acceptat o chirie mai mica, care sa fie incasata de firma sau suportarea de aceasta a unor cheltuieli de amenajare a spatiului, astfel incat clientul sa accepte plata unui comision de intrare in spatiu cat mai mare, stiindu-se ca potentialii chiriasi luau decizia de afaceri prin raportare la costul total al proiectului.

Conform IGPR, urmare a faptului ca anterior incheierii contractelor de inchiriere, spatiile convenite erau ocupate de alte magazine, ar fi fost intreprinse masuri de relocare pentru a putea facilita intrarea in complexul comercial a noilor chiriasi, activitati care ar fi implicat costuri prin mutarea chiriasilor existenti, evacuarea ori despagubirea acestora.

"Desi, in general, ar fi fost negociate si incasate costurile de relocare de la viitorii chiriasi, aceste valori nu ar fi fost si efectiv platite catre firma, ci ar fi fost incluse in comisioanele de intermediere incasate de societati administrate de una dintre persoanele implicate", se mai sustine in comunicat.

Pe de alta parte, arata IGPR, persoanele in cauza ar fi convenit interpunerea in relatia dintre firma pagubita si societatile care inchiriau efectiv spatiile comerciale. Prima ar fi inchiriat spatiile catre o firma interpusa, pentru chirii mai mici decat cele ce urmau a fi platite de chiriasi si pe care administratorul le-ar fi cunoscut, iar din diferenta incasata cea mai mare parte ar fi fost transferata catre societati de tip off-shore.

"Sumele de bani cu care a fost pagubita societatea au ajuns sa fie incasate de 4 companii nerezidente, inregistrate in Cipru si Elvetia, dar si de societati din Romania, in baza unor facturi avand ca obiect operatiuni fictive de prestari de servicii", noteaza sursa citata.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 3.592.044 de lei, iar prejudiciul total in cauza este de 90.684.632 de lei (19.088.688 de euro), pana in prezent fiind instituite masuri asiguratorii asupra unor imobile apartinand persoanelor fizice si juridice cercetate, respectiv asupra unor parti sociale si actiuni detinute de acestia.

In cauza a fost instituita anterior masura preventiva a controlului judiciar fata de administratorul firmei.