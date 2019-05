Un tanar din Alba Iulia a fost arestat preventiv pentru ca si-ar fi omorat tatal, pe fondul consumului de alcool si al unui conflict spontan, potrivit unui comunicat dat joi publicitatii de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Alba.





Procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpat pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie in modalitatea omorului si a sesizat judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Alba cu propunere de arestare preventiva pe o perioada de 30 de zile. Propunerea Parchetului a fost admisa de catre instanta, scrie Agerpres.

In fapt, s-a retinut ca, in timp ce se afla in locuinta sa din Alba Iulia, "pe fondul consumului de alcool, al unui conflict spontan si al unei puternice tulburari provocate de aplicarea unei lovituri in cap cu o farfurie si zgarierea cu unghiile pe fata de catre tatal sau, inculpatul l-a lovit pe acesta, in mod repetat si cu intensitate, cu pumnii si picioarele, in zona capului si toracelui".

Loviturile i-au cauzat barbatului "un politraumatism cu fracturi de stern, coaste, pneumotorax, ruptura hepatica si hemoperitoneu", care, in final, a condus la decesul victimei.