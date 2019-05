Proprietarul restaurantelor "La Placinte" care functioneaza si in Bucuresti, Andrei Tranga, a fost retinut, impreuna cu alte patru persoane, de procurorii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, anunta Pro Tv Chisinau.



Potrivit sursei citate de News.ro, Tranga a fost retinut in 27 aprilie, intr-un dosar de santaj si a primit mandat de arestare pe termen de 30 de zile.

Informatia a fost confirmata pentru PRO TV de seful PCCOCS, Nicolae Chitoroaga.

Publicatia deschide.md relateaza ca presa a scris saptamana trecuta, in baza unor scrisori ajunse la redactii, ca Andrei Tranga, Grigore Caramalac si alti doi cetateni unul italian si altul rus ar fi implicati in schema respectiva de santaj. In acelasi context este mentionat si numele lui Viorel Morari, care joi a demisionat din functia de sef al Procuraturii Anticoruptie.