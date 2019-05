Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat, joi, ca sistemul Ro-Alert va transmite avertizari legate de vijelii si alte fenomene meteorologice sau situatiile care se pot transforma in cod rosu. Decizia a fost anuntata dupa ce sistemul a fost criticat ca nu a avertizat despre tornada din Calarasi.



Secretarul de stat Raed Arafat s-a intalnit joi cu reprezentantii Administratiei Mationale de Meteorologie (ANM), ai IGSU si ai DSU, afirmand ca s-a discutat despre cum poate fi imbunatatita utilizarea Ro-Alert si s-a stabilit ca Ro-Alert va transmite si informatii despre vijelii, caderi de grindina sau alte situatii care se pot transforma in cod rosu.

Procedura va fi implementata pana in 6 mai

"STS ne-a confirmat ca poate fi instalat cel tarziu maine si acest lucru inseamna ca putem stabili comunicarea rapid. S-a discutat preluarea pe 112 in zonele aflate in cod, sa luam aici si sa declansam sistemul Ro-Alert in zona respectiva. Populatia trebuie sa inteleaga ca nu e de joaca, daca anunta sa stie ca va fi facuta o alertare in zona respectiva. Aceasta legislatie trebuie modificata si aici vorbim si despre Ro-Alert si DSU, numai ca masurile pe care l luam nu vor astepta modificarea legislatiei. Luam unele masuri pe baza unor protocoale si legislatia va fi modificata in urmatoarele luni", a spus Raed Arafat, potrivit Hotnews.ro.