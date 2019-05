Iulica Cercel, proprietarul masinii conduse de Razvan Ciobanu in momentul accidentului, a fost audiat de anchetatori. El a mentionat ca ultima data a vorbit cu designerul duminica, cand era lucid si coerent.



"Am plecat amandoi de la Bucuresti. El la volan. Se intampla sambata spre duminica. A ramas cheia la el, nu a imprumutat masina. I-am lasat-o eu. Nu stiam ca pleaca cu masina la Bucuresti, nu l-as fi lasat. L-as fi trimis cu cineva.

Duminica seara am vorbit cu el ultima oara, eram la un restaurant si l-am invitat sa manance si sa-mi aduca masina. Aveam banii in torpedou. Si cardul. Era lucid. Coerent. Mi-a zis ca vine. Se intunecase. Am asteptat putin, cam 15 minute. L-am sunat iar si nu a mai raspuns. Si luni am aflat bomba", a spus Iulica Cercel pentru observator.tv, potrivit digi24.ro.