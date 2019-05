Barbatii diagnosticati cu cancer de prostata ar putea fi tratati cu ajutorul unei singure doze concentrate de radiatie, potrivit unui nou studiu, ai carui autori afirma ca pacientii ar putea fi astfel scutiti de necesitatea unor vizite multiple in centrele oncologice, informeaza Press Association.





Noul studiu, prezentat la congresul anual organizat de Societatea Europeana de Radioterapie si Oncologie (ESTRO), a descoperit ca noua tehnica medicala este sigura si eficienta pentru tratarea acelor pacientilor care au fost diagnosticati cu o forma cu risc redus a acestei boli.

Metoda a avut succes si in tratarea unor pacienti cu forme de cancer de prostata cu risc mediu si cu risc ridicat, insa specialistii considera ca au nevoie de studii suplimentare pentru ameliorarea acestor rezultate.

Noul tratament, cunoscut sub numele de "brahiterapie cu doza inalta", canalizeaza radiatia direct catre tumori folosind un set de tuburi minuscule.

Brahiterapia este deja folosita in anumite spitale, dar in prezent, la fel ca in cazul celor mai multe tipuri de radioterapie, ii obliga pe pacienti sa mearga de mai multe ori la spital pentru a primi tratamente cu doza scazuta pe parcursul mai multor zile sau chiar saptamani.

O singura sedinta de radiatie este eficienta in cazul cancerului de prostata

In cadrul noului studiu, cercetatori de la Mount Vernon Cancer Centre din Londra si de la The Christie NHS Foundation Trust din Manchester au studiat progresele obtinute pe un esantion alcatuit din 441 de barbati cu cancer de prostata.

Pacientii au fost impartiti in grupuri cu risc scazut, mediu si ridicat de propagare a cancerului. Cu totii au fost tratati cu o singura sedinta de radiatie cu doza inalta in spitale din Marea Britanie intre anii 2013 si 2018.

Desi 166 dintre ei au beneficiat si de terapie hormonala, niciunul dintre participanti nu a suportat o interventie chirurgicala si nici sedinte de chimioterapie.

Dupa doi ani, 94% dintre pacienti nu au prezentat semne de revenire a cancerului, potrivit nivelului de antigen specific prostatic (PSA) - care poate sa indice prezenta bolii - in fluxurile lor sangvine, au precizat autorii cercetarii.

Dupa trei ani, 88% dintre pacienti nu prezentau semne de reaparitie a cancerului. Procentul a fost de 100% in grupul de pacienti cu risc scazut, 86% in grupul cu risc mediu si 75% in grupul cu risc ridicat, scrie Agerpres.

Cancerul de prostata a revenit la 15 dintre pacienti, iar pentru alti 10 pacienti boala s-a raspandit in alte parti ale corpului.

Hannah Tharmalingam, cercetatoare la Mount Vernon Cancer Centre si The Christie NHS Foundation Trust, spune ca noul tratament genereaza foarte putine efecte secundare si considera ca metoda permite o crestere in viitor a dozei pentru pacientii din categoria cu risc inalt de propagare a cancerului.

Studiul a fost prezentat la congresul ESTRO 38 organizat in orasul italian Milano.