Un baiat de 14 ani si-a pierdut viata dupa ce a cazut de pe o stanca din Masivul Rarau.



Chiar daca martorii au apelat numarul de urgenta 112, medicii nu au mai putut face nimic pentru tanarul care acum este plans de o comunitate intreaga.

Vlad George Nisioi se urcase pe stancile din zona "Piatra Buchii", din Masivul Rarau si chiar daca cunostea destul de bine regiunea, a cazut in gol de la 50 de metri. El era insotit de cativa prieteni, insa cateva clipe de neatentie l-au costat viata, alunecand sub privirile neputincioase ale celor care-l insoteau, scrie adevarul.ro.

Autoritatile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa.

A fost laudat de toti cei care l-au cunoscut, oamenii spunand ca era harnic, bun si cuminte.

Mesaje de condoleante pe retelele de socializare

"Inocenta seamana din multe puncte de vedere cu paradisul pierdut. N-o descoperim decat prin nostalgie, dupa ce am pierdut-o, ca si copilaria. Ce stiu despre inocenta inocentii? Ce stiam despre paradisurile candorilor cand locuiam in ele? Ma tem ca mai nimic. Copilaria si inocenta sunt descoperiri tarzii, cand amintirile si greselile isi alungesc umbrele. Ni le apropiem prin regret. Nemaiavandu-le, stim ce am pierdut. Nu e tema copilariei o obsesie a maturilor? Si poate ca anumite lucruri trebuie sa le pierdem ca daruri pentru a le cuceri ca virtuti. Trebuie sa iesim din copilarie pentru a o iubi. Sincere condoleante familiei si imi pare rau ca nu am putut face mai mult!", se arata intr-un mesaj pe Facebook al unuia dintre prietenii lui George.

In egala masura, baiatul era model pentru fotografii Asociatiei "Bucovina FOTOgenica".

"Cuvintele sunt prea sarace pentru a exprima starea noastra. A fost model intr-o multime dintre fotografiile noastre, ne-a fost prieten, a fost o minune de pui de bucovinean. Putem depana sute de amintiri frumoase cu si despre Vladut si, cu siguranta, o vom face, la momentul potrivit. Acum, in aceste clipe de durere cumplita, suntem alaturi de parintii sai si le dorim toata puterea din lume, pentru a merge inainte! Nu te vom uita niciodata, copil bun!", au transmis ei pe Facebook.