Reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) sustin ca Romania pierde 5 miliarde de euro din cauza lipsei fortei de munca in hotelurile de pe litoral.



"Sper sa nu fie o rezolvare temporara. Am obtinut vouchere de vacanta, TVA de 5 la suta, salariul minim pe economie pentru straini e la fel ca si pentru romani… Deci pe zona de fiscalitate stam foarte bine si cred ca suntem fruntasi in Europa pentru ca platim cele mai putine taxe cumulate. Dar sunt multe si ne cam incurca un pic.

Am cerut de repetate ori sa incercam sa gasim solutii pentru asa numitul fisc unic de plata, pentru ca, va spun foarte sincer, Romania pierde in jur de 5 miliarde de euro pentru doua decizii care trebuie sa fie luate urgent. Prima privind forta de munca. Pentru ca multe hoteluri nu deschid pentru ca nu au forta de munca. Eu am fost personal plecat dupa forta de munca in strainatate si va spun ca am ajuns intr-o tara unde sunt peste 20 de milioane de someri, in Etiopia. Costul este mic, 3-400 de dolari pe luna. Daca ne gandim si uman este foarte ok sa vina, pentru ca putem sa gasim solutii, au si ei familie, copii", a spus Mohammad Murad, presedintele FPTR, potrivit Stiripesurse.ro.

Conform lui Mohammad Murad, a doua mare problema nerezolvata din domeniul turismului este cea referitoare la cresterea productiei, prin eliminarea birocratiei.

"Cerem Ministerului (Turismului – n.r.) si Guvernului actual sa ne ajute astfel incat sa eliminam cat se poate de mult birocratia privind intocmirea actelor necesare pentru aducerea fortei la munca. Este foarte normal sa nu mai dam mesaje sa vina romanii inapoi. Orice persoana care poate sa-si asigure un confort mai bun si un venit mai mare, ca e roman, ca e turc, ca e arab, ca e francez, sa se duca dupa venit mai mare. Asta inseamna piata deschisa. Deci daca putem aduce oameni de afara, de ce nu sa plece romanii cu 2.000 de euro salariu acolo, sau 2.500, pana sa ajunga la noi salariile la fel de mari. (…) Putem investi cu mai multa incredere, pentru ca este nevoie, dar facem apel ca Guvernul sa gaseasca solutii pentru birocratia locala. (…) Orice autorizatie pentru construirea unui hotel sau restaurant, actele dureaza mai mult decat investitia", a mai declarat presedintele FPTR.