Reprezentantii Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc sustin ca decizia Ministerului Educatiei ca anul scolar viitor sa inceapa mai devreme le afecteaza afacerile si fac apel la ministrul Turismului, Bogdan Trif, pentru a incerca renuntarea la aceasta idee.



"Anul trecut, la Bursa de turism, bursa litoral, noi am facut contractele cu turoperatori incepand cu data de 1 mai, 1 iunie, pana pe data de 15 septembrie. Stim foarte bine ca sezonul se deschide pe 1 mai si se inchide pe 30 septembrie. (…) Ne-am trezit cu o Hotarare de la Ministerul Educatiei ca se scurteaza vacanta copiilor cu o saptamana. Pentru noi e destul de grav, pentru ca avem deja contracte incheiate. Rugamintea mea este, daca se poate, sa se revina anul acesta si sa lasam copiii sa inceapa scoala pe 15-16 septembrie, cum pica. Si noi am fost elevi si stim foarte bine ca si cu o saptamana in plus si cu una in minus tot acolo ajungem. Pentru turism este benefic daca dumneavoastra ne ajutati sa rezolvam aceasta problema", i-a spus prim-vicepresedintele FPTR, Nicolae Bucovala, ministrului Turismului, Bogdan Trif, conform Mediafax, citat de Stiripesurse.ro.

Ministrul Turismului a spus ca va incerca sa-i ajute pe hotelieri cu aceasta problema, insa nu crede demersul va fi unul reusit anul acesta.

"O sa vorbesc cu doamna Andronescu si chiar cred ca o sa reusim lucrul acesta. Nu stiu daca neaparat anul acesta, dar macar pentru anul viitor.

Este un lucru bun ca am reusit sa reducem macar fiscalitatea. Daca acum cativa ani pe sectorul turistic impozitele si taxele erau extrem de mari, eram undeva pe un loc fruntas, dar in sensul negativ, acum fiscalitatea pe sectorul turistic este cred la cel mai scazut nivel din Uniunea Europeana. Este o masura care vine sa ajute mediul privat. Banii care or sa se regaseasca in vistieria lor, ori sa fie reinvestiti, pentru ca trebuie sa tinem pasul cu celelalte tari care ne sunt concurente si trebuie sa avem oferte care sa rivalizeze cu cele din jurul nostru. Si sa ne axam foarte mult si pe turistii straini, care odata faceau statiunile de pe litoral pline", a declarat Bogdan Trif.