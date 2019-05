Liderul UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut premierului Viorica Dancila sa opreasca "denigrarea memoriei soldatilor maghiari".

Potrivit unui comunicat al UDMR transmis, miercuri, initiativa primariei localitatii bacauane Darmanesti este ilegala si ofensatoare.

"Este inadmisibil din punct de vedere politic si ilegal din punct de vedere administrativ faptul ca primaria localitatii Darmanesti din judetul Bacau a alocat ilegal parcele pentru mormintele soldatilor romani in incinta cimitirului din Valea Uzului, localitate aflata in judetul Harghita, fara sa ceara permisiunea Primariei Sanmartin, care administreaza si intretine cimitirul, se arata in scrisoarea pe care presedintele UDMR, Kelemen Hunor a adresat-o premierului Viorica Dancila, prin care ii solicita sa efectueze demersurile necesare pentru a opri constructia prin procedura administrativa, pana la clarificarea situatiei. UDMR protesteaza fata de initiativa primariei localitatii bacauane, pe care o considera ilegala si ofensatoare. Cerem premierului sa opreasca denigrarea memoriei soldatilor maghiari.