Ministrul Agriculturii, Petre Daea, raspunde acuzatiilor ministrului Mediului, Gratiela Gavrilescu, potrivit carora nu ar fi lansat rachetele antigrindina.

"Nu vreau sa comentez ce a spus doamna vicepremier. (…) Aseara, azi-noapte, astazi am stat de vorba cu specialistii din domeniu care mi-au spus dupa episodul de ieri, cand in aceasta zona s-au lansat 16 rachete care n-au putut sa faca fata situatiei date intrucat formatiunile de gheata s-au realizat undeva la 11.000 de metri inaltime, iar lansatoarele noastre de grindina actioneaza pana la 8.000 de metri. Iata ca am fost pusi intr-o situatie fara precedent: nu s-a intamplat niciodata in Romania ca sa fie grindina inainte de 1 mai. Noi am fost pregatiti inca din 15 aprilie, urmare a acestei pregatiri, ieri s-a activat sistemul antigrindina si au fost lansate 16 rachete, dar din nefericire fara rezultat”, a explicat Petre Daea, citat de Agrointel, potrivit Digi24.

Sistemul de rachete antigrindina este in subordinea ministrului Petre Daea si este condus de direrctorul Gheorghe Caunei.

Postarea Gratielei Gavrilescu:

"Astazi, in zona Dealu Mare, grindina a facut prapad. Plantatii intregi de vita-de-vie si culturile agricole au fost afectate iremediabil pe suprafete mari. Ploaia torentiala si grindina au blocat traficul rutier si suvoaiele de apa au patruns in curti si case... DE CE NU S-A INTERVENIT, EFICIENT, CU RACHETE ANTIGRINDINA? M-am informat si avertizarea meteo, cod portocaliu, a fost data din timp, de catre ANM. CER PUBLIC DEMITEREA IMEDIATA a celor care nu si-au respectat atributiile de serviciu!", a scris Gavrilescu pe Facebook.