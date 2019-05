Ministerul Afacerilor Externe prezinta harta interactiva cu cele 441 sectii de votare organizate in strainatate la alegerile pentru Parlamentul European din 26 mai.

Harta este accesibilă pe site-ul MAE la adresa http://www.mae.ro/maps/3789

"Astfel, cetatenii romani aflati in strainatate pot afla din timp care este sectia de votare cea mai apropiata de localitatea in care se vor afla in data de 26 mai 2019, pentru a isi organiza in cele mai bune conditii participarea la vot. Lista celor 441 de sectii de votare organizate in strainatate, precum si numerotarea acestora conform Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 730 din 24 aprilie 2019 poate fi consultata pe site-ul de internet al Ministerului Afacerilor Externe", arata reprezentantii MAE, potrivit Hotnews.ro.

Informatii suplimentare privind votul in strainatate la alegerile europarlamentare sunt disponibile pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe, precum si pe site-urile misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare ale Romaniei.