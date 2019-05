O explozie a fost provocata, in noaptea de marti spre miercuri, la un bancomat din municipiul Arad, insa hotii, deocamdata neidentificati, nu au reusit sa fure bani din aparatul distrus, pentru ca acesta nu era alimentat, spre deosebire de cazul inregistrat in luna ianuarie, cand au sustras aproape 400.000 de lei.



Bancomatul distrus se afla in perimetrul unei autogari situate pe Calea Aurel Vlaicu, din municipiul Arad.

"Este vorba despre distrugerea unui bancomat, la prima vedere prin utilizarea unui dispozitiv artizanal. Nu au fost sustrasi bani, bancomatul nefiind alimentat. Se continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de distrugere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Arad", a precizat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Arad, Claudia Iuga.

IGPR: Două persoane reţinute pentru distrugerea, prin explozie, a unui bancomat în Arad şi furtul banilor https://t.co/EfAvUrr5Zz pic.twitter.com/oXERPD1lqc — Stiri BUCuresti (@StiriBUC) March 13, 2019

Anchetatorii nu au identificat deocamdata persoanele care ar fi responsabile de provocarea exploziei, care a distrus inclusiv un perete din sticla al cladirii in care se afla bancomatul, scrie Agerpres.

In luna ianuarie, o alta explozie de acest fel a fost provocata la un bancomat din municipiul Arad, fiind furata o suma de aproape 400.000 de lei. In acest caz au fost trimisi in judecata patru barbati si o femeie, acestia fiind acuzati de furt calificat in forma continuata, distrugere calificata prin explozie si incendiere in forma continuata, complicitate la furt calificat in forma continuata, complicitate la distrugere calificata prin explozie si incendiere in forma continuata si favorizarea faptuitorului.