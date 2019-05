O femeie din Iasi a fost ranita grav miercuri dimineata, dupa ce a fost injunghiata in gat de un barbat necunoscut.

Martorii care au asistat la scenele socante au sunat la 112 in jurul orei 10.30. Incidentul s-a petrecut pe strada Cerna, in cartierul Mircea cel Batran, in fata unei case de amanet din zona.

Femeia a fost transportata in stare grava la spital, unde urmeaza sa fie operata.

Agresorul a fost prins, in cele din urma, de politisti si a fost dus la sectie pentru a fi audiat, scrie Adevarul.ro.