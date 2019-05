Reteaua Facebook va avea un design mai putin incarcat, cu mai putin albastru, si va fi mai rapida, anunta fondatorul Mark Zuckerberg. News Feed-ul retelei isi va pierde din importanta si se va pune accent pe comunicarea privata.

"Pe masura ce lumea devine mai mare si mai conectata, avem nevoie de intimitate mai mult ca niciodata. De aceea, cred ca viitorul va fi privat. Acesta este urmatorul capitol pentru serviciile noastre. Vom da posibilitatea miliardelor de oameni din toata lumea sa poarte cele mai personale conversatii fara sa-si faca griji ca hackerii, guvernele sau chiar noi putem vedea ce discutati.

Am construit o noua aplicatie pentru desktop, pentru conversatii in scris si video. Numim aceasta varianta FB5. Pune un accent mult mai mare pe comunitati si le da un rol la fel de important ca si prietenilor. Iata cum va arata! Aplicatia va avea un design mult mai curat, grupurile private vor fi in centrul experientei. De asemenea, refacem site-ul Facebook complet, de la zero, il reproiectam pentru a fi mai rapid si mai simplu.

Cred ca daca vom construit un serviciu complet criptat, interoperabil, avand private toate modurile prin care oamenii interactioneaza, atunci vom aduce lumii o contributie importanta", a spus Mark Zuckerberg, potrivit Digi24.