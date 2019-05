Pana la ora 21:00, in Capitala "vremea va fi vantoasa si racoroasa. Cerul va fi temporar noros, dar numai trecator vor fi conditii de ploaie. Vantul va avea intensificari, cu rafale ce vor atinge viteze de 55...65 km/h, cu probabilitate mai ridicata intre orele 11:00 si 17:00. Temperatura maxima se va situa in jurul valorii de 18 grade".

Tot pana la ora 21:00, este in vigoare un cod galben de vant, care va avea intensificari sustinute in cea mai mare parte a Olteniei, Munteniei, Dobrogei, precum si in sudul Moldovei, cu rafale de 55....65 km/h si temporar 70...75 km/h.

Judetele vizate sunt: Constanta, Tulcea, Galati, Braila, Calarasi, Vrancea, Buzau, Giurgiu, Prahova, Dambovita, Teleorman, Arges, Olt, Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti si Ilfov.