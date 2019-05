O tanara de 21 de ani din Alba Iulia, victima a unui infractor eliberat din inchisoare prin recursul compensatoriu, sustine ca va merge la referendum, intrucat vrea sa se simta in siguranta in Romania.



"Prin modificarea Codurilor penale vor sa-i scoata mai repede din puscarii pe cei vinovati de fapte pe care eu le-am trait pe pielea mea. Uitandu-ma la mitingurile PSD si vazand ce fel de oameni participa am inceput sa inteleg de ce vor asta. Eu vreau sa ma simt in siguranta in tara in care traiesc si pentru asta voi merge la Referendum sa votez impotriva modificarii cu dedicatie a legilor din tara mea doar pentru a-i scapa pe o serie de infractori. Cred ca fiecare dintre noi trebuie sa ne aparam prin votul pe care trebuie sa-l dam in 26 mai", a aratat Denisa Savu, citata de adevarul.ro.

In luna noiembrie a anului 2018, Denisa Savu a fost lovita cu salbaticie in scara unui bloc, pe cand astepta liftul de catre un agresor in varsta de 33 de ani, Nicolae Dragoi, care fusese eliberat mai devreme cu opt luni din inchisoare in baza legii privind recursul compensatoriu.