Raed Arafat, seful DSU, raspunde criticilor potrivit carora Ro-Alert ar fi trebuit sa avertizeze populatia cu privire la tornada de marti din Calarasi.

"Ca de fiecare data in ultima perioada, cum apare ceva neasteptat suntem intrebati de ce nu l-am anuntat prin sistemul Ro-Alert iar sistemul este atacat ca ar fi inutil!

Acum este randul fenomenului meteo "tornada" care a aparut in Judetul Calarasi si intrebarea pusa de unii jurnalisti este de ce nu am anuntat din timp tornada. Unii au inceput sa atace sistemul Ro-Alert de parca sistemul Ro-Alert este un radar meteo care trebuie sa avertizeze despre fenomenele meteo inainte ca ele sa apara.

Cum functioneaza acest sistem:

La nivelul fiecarui dispeceratul ISU judetean, precum si la nivelul IGSU si al DSU, exista terminale de activare Ro-Alert;

Sistemul de alertare Ro-Alert este activat de oricare din aceste dispecerate, de catre ofiterul de serviciu care alege zona in care populatia trebuie sa fie avertizata, in vederea instiintarii despre un fenomen sau situatie periculoasa iminenta;

Ca sa activam sistemul Ro-Alert, trebuie in primul rand sa aflam despre faptul ca situatia respectiva urmeaza sa aiba loc sau cel putin faptul ca fenomenul este in desfasurare;

Pentru cei care nu cunosc inca, DSU si IGSU NU SUNT CEI CARE INTERPRETEAZA DATELE METEO, acest lucru fiind realizat la nivelul ANM;

Daca la orice moment suntem sesizati de ANM, sau de orice alta institutie, despre un fenomen ce pune viata oamenilor in pericol, fiind necesara aleratarea populatiei intr-o anumita zona, atunci la nivelul dispeceratului judetean sau al celui national se emite alerta prin Ro-Alert;

Cu alte cuvinte, celor care continua sa atace acest sistem cu orice ocazie, sistemul functioneaza daca avem informatia ca se va intampla ceva sau eventual ca se intampla ceva. Daca nu avem informatia atunci nu avem motive ca sa declansam sistemul;

Sistemul Ro-Alert nu este un sistem care depistezeaza singur fenomenele meteo

Ro-Alert este doar un sistem de alertare care se activeaza la nivelul unui dispecerat folosind o tehnologie care ne permite alegerea unei zone si emiterea mesajului care sa ajunga concomitent si instantaneu la un numar cat mai mare de telefoane aflate in zona respectiva;

Sa nu uitam ca mai este si aplicatia DSU, care este conectata la randul ei direct la ANM ca sursa de informare, si prin care se dau avertizari frecvente de cod galben, protocaliu sau rosu. In cazul judetului Calarasi s-a emis o averitzare meteo de cod portocaliu inaintea aparitiei "tornadei" si prin care populatia a fost avertizata ca vor fi fenomene extreme.

Sistemul Ro-Alert este intr-un proces continuu de perfectionare ca proceduri de lucru si mod de intrebuintare. In curs de avizare este un proiect de ordonanta de urgenta care stabileste mai multe detalii relativ la functionarea acestui sistem si la activarea prealabila a terminalelor telefonice. Suntem una din 4 tari UE care detin un astfel de sistem iar restul au obligatia sa dezvolte sisteme similare in urmatorii doi ani in baza unei directive emise recent", a scris Raed Arafat pe Facebook.