Un cutremur cu magnitudinea 4,1 pe scara Richter s-a produs, miercuri dimineata, in judetul Salaj, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului ( INFP ).

Seismul s-a produs la ora locala 09:00, la o adancime de 2 kilometri.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: Zalau(1km), Jibou(23km), Cehu Silvaniei(26km), Simleu Silvaniei(29km), Huedin(34km).

Cel mai mare seism a fost inregistrat in anul 2018 si a avut o magnitudine de 5,8, producandu-se pe data de 28 octombrie, in zona seismica Vrancea. Acesta a fost resimtit si in Capitala.