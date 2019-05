Un barbat care ar fi agresat un politist in Gara Brasov a fost retinut si, ulterior, arestat preventiv luni seara, tanarul in cauza nefiind la prima fapta de acest gen, el fiind condamnat in 2015 pentru o infractiune similara.



Incidentul s-ar fi petrecut duminica seara, in prima zi de Paste. Barbatul a fost incatusat dupa ce a injurat un politist si i-a rupt uniforma, la intregul scandal asistand persoanele care se aflau in acel moment in gara, scrie Agerpres. Victima, agent la postul de politie din gara, necesita patru zile de ingrijiri medicale. Potrivit unor surse judiciare, tanarul a primit mandat de arestare pe 30 de zile, luni seara. Agresorul a fost eliberat conditionat in 9 aprilie, dupa ce a ispasit o pedeapsa pentru o agresiune fata de un alt politist, savarsita tot in gara, in 2015.

